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09:16 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вест Хэм» выиграл своей первый трофей за 43 года

«Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» (2:1) в финальном матче Лиги конференций.

ФиорентинаЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Благодаря этой победе английский клуб завоевал свой первый трофей за 43 года. В 1980 году лондонский клуб выиграл Кубок Англии и с тех пор у клуба началась трофейная засуха.

За этот период «Вест Хэм» дважды играл в решающих матчах. В 1981 году лондонский клуб выходил в финал Кубка Английской лиги, а в 2006 году — в финал Кубка Англии. Оба раза в финале «молотобойцы» проигрывали «Ливерпулю».

Кроме того, победа в Лиге Конференций для «Вест Хэма» стала вторым завоеванным еврокубком в клубной истории после победы в Кубке обладателей кубков в 1965 году.

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Первый тайм: 0:0
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