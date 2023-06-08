«Вест Хэм» выиграл своей первый трофей за 43 года
«Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» (2:1) в финальном матче Лиги конференций.
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«Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» (2:1) в финальном матче Лиги конференций.
Благодаря этой победе английский клуб завоевал свой первый трофей за 43 года. В 1980 году лондонский клуб выиграл Кубок Англии и с тех пор у клуба началась трофейная засуха.
За этот период «Вест Хэм» дважды играл в решающих матчах. В 1981 году лондонский клуб выходил в финал Кубка Английской лиги, а в 2006 году — в финал Кубка Англии. Оба раза в финале «молотобойцы» проигрывали «Ливерпулю».
Кроме того, победа в Лиге Конференций для «Вест Хэма» стала вторым завоеванным еврокубком в клубной истории после победы в Кубке обладателей кубков в 1965 году.