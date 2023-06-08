«Вест Хэм» выиграл своей первый трофей за 43 года

Благодаря этой победе английский клуб завоевал свой первый трофей за 43 года. В 1980 году лондонский клуб выиграл Кубок Англии и с тех пор у клуба началась трофейная засуха.

За этот период «Вест Хэм» дважды играл в решающих матчах. В 1981 году лондонский клуб выходил в финал Кубка Английской лиги, а в 2006 году — в финал Кубка Англии. Оба раза в финале «молотобойцы» проигрывали «Ливерпулю».