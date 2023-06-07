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13:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Кубок уедет в Англию: прогноз на финал Лиги конференций «Фиорентина» — «Вест Хэм»

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Источник: AP 2022

Финал Лиги конференций обещает быть зрелищным. «Фиорентина» при тренере Итальяно, которого в Италии называют маленьким Пепом Гвардиолой, играет в атакующий футбол с прессингом, высокой линией защиты и контролем мяча. «Фиалки» давно ничего не выигрывали, это второй их шанс взять долгожданный трофей в этом сезоне. Две недели назад они уступили «Интеру» в финале Кубка Италии 1:2. В чемпионате «Фиорентина» финишировала восьмой, так что если она проиграет и в этом финале, то останется на следующий сезон без еврокубков. «Фиалки» много создают и часто бьют по воротам, но им не хватает настоящего центрфорварда. Да, есть Кабрал, но он забивает не так много, как хотелось бы. В этом сезоне у бразильца 17 голов в 49 матчах.

Такой стиль соперника удобен «Вест Хэму». Мойес в какой-то момент попробовал тоже поиграть в более атакующий футбол, но потом вернулся к прежней тактике. Игра на контратаках, отработка подач с угловых и штрафных — классика лондонцев. Тут есть кому завершать моменты — в первую очередь, это Антонио, Боуэн, есть также Бенрахма и Пакета. «Молотобойцы» два года подряд пытаются совмещать игру в еврокубках и АПЛ. В прошлом сезоне они дошли до полуфинала Лиги Европы и были седьмыми в чемпионате. В этот же раз пришлось спасаться от вылета из премьер-лиги (задача успешно решена), зато в Лиге конференций дошли до финала. Теперь «Вест Хэм» может выиграть первый трофей с 1980 года.

Главный тренер англичан Мойес уже назвал это важнейшей игрой в своей карьере. У него тоже еще не было больших побед, так что с мотивацией будет полный порядок и у «Вест Хэма». Что же выбрать здесь в плане ставок? Многие эксперты сходятся, что этот финал будет гораздо интереснее, чем-то, что мы увидели недавно у «Ромы» с «Севильей» в Лиге Европы. Напрашивается вариант с обе забьют — на это БК BetBoom предлагает коэффициент 1,88. Что касается исхода матча, то больше шансов у англичан, они с удовольствием будут ловить «фиалок» в быстрых атаках. БК «Леон» на итоговую победу «Вест Хэма» дает 1,92.

Андрей Санталов

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