«Вест Хэм» накажет фаната, который рассек голову игроку «Фиорентины» брошенным предметом с трибун

В первом тайме один из фанатов бросил посторонний предмет в голову Кристиано Бираги, когда он готовился пробить угловой, и рассек ему голову. Матч приостановили.

«Вест Хэм» безоговорочно осуждает поведение небольшого числа людей, которые бросали предметы на поле во время сегодняшнего финала Лиги конференций.

Эти действия не имеют места в футболе и никоим образом не представляют ценности нашего футбольного клуба и подавляющего большинства наших болельщиков, которые безупречно вели себя в Праге на этой неделе и в течение последних двух наших сезонов в еврокубках.