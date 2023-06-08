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10:09 (мск), источник: Sportmail.ru

«Вест Хэм» накажет фаната, который рассек голову игроку «Фиорентины» брошенным предметом с трибун

Пресс-служба футбольного клуба «Вест Хэм» опубликовала заявление, в котором осуждает поведение своего болельщика во время финала Лиги конференций с «Фиорентиной».

Фиорентина
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Источник: Reuters

В первом тайме один из фанатов бросил посторонний предмет в голову Кристиано Бираги, когда он готовился пробить угловой, и рассек ему голову. Матч приостановили.

«Вест Хэм» безоговорочно осуждает поведение небольшого числа людей, которые бросали предметы на поле во время сегодняшнего финала Лиги конференций.

Эти действия не имеют места в футболе и никоим образом не представляют ценности нашего футбольного клуба и подавляющего большинства наших болельщиков, которые безупречно вели себя в Праге на этой неделе и в течение последних двух наших сезонов в еврокубках.

Мы будем работать с полицией и другими заинтересованными сторонами, чтобы рассмотреть инциденты и принять меры против любого, кто будет признан виновным в правонарушении. В соответствии с нашим подходом абсолютной нетерпимости, информация о любом идентифицированном человеке будет передана в полицию. Он будет забанен на неопределенный срок, и, следовательно, не сможет попасть на лондонский стадион и путешествовать с клубом. В «Вест Хэм» нет места такому поведению", — говорится в заявлении клуба, которое приводит Mirror.

Фиорентина
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Первый тайм: 0:0
Вест Хэм Юнайтед
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