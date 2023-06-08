Сразу восемь английских клубов сыграют в еврокубках в следующем сезоне

Благодаря этой победе английская Премьер-лига (АПЛ) получила дополнительную путевку в еврокубки. В общей сложности АПЛ будет представлена в следующем сезоне восемью клубами, что является рекордом по числу представителей от одной страны.

«Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед» финишировали в четверке, благодаря чему сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» и «Брайтон», занявшие пятое и шестое место соответственно, квалифицировались в групповой этап Лиги Европы. «Астон Вилла» заняла седьмое место и сыграет в плей-офф раунде Лиги конференций.