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11:17 (мск), источник: Sportmail.ru

Сразу восемь английских клубов сыграют в еврокубках в следующем сезоне

«Вест Хэм» обыграл «Фиорентину» (2:1) в финальном матче Лиги конференций.

Вест Хэм Юнайтед
ФиорентинаЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Благодаря этой победе английская Премьер-лига (АПЛ) получила дополнительную путевку в еврокубки. В общей сложности АПЛ будет представлена в следующем сезоне восемью клубами, что является рекордом по числу представителей от одной страны.

«Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед» финишировали в четверке, благодаря чему сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» и «Брайтон», занявшие пятое и шестое место соответственно, квалифицировались в групповой этап Лиги Европы. «Астон Вилла» заняла седьмое место и сыграет в плей-офф раунде Лиги конференций.

«Вест Хэм» как чемпион Лиги Конференций получил автоматическую путевку в групповой раунд Лиги Европы. В чемпионате подопечные Дэвида Мойеса финишировали на 14-м месте.

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1:2
Первый тайм: 0:0
Вест Хэм Юнайтед
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