Минское «Динамо» сыграло вничью с «Железничаром» в квалификации Лиги конференций

В Сараево динамовцы вышли вперед на 41-й минуте встречи, когда Иван Бахар точным ударом завершил свой проход в штрафную площадь хозяев поля. В самом начале второго тайма атаку с левого фланга завершил лучший бомбардир динамовцев Владислав Морозов. Имея преимуществотв два мяча, подопечные Вадима Скрипченко сбавили обороты и в самой концовке Дженан Харачич дважды поразил ворота гостей — ничья 2:2. Ответная встреча состоится 20 июля в Баку. В случае выхода во второй раунд минчане будут соперничать с бакинским «Нефтчи».

Также сегодня гродненский «Неман» одолел в столице Лихтенштейна местный «Вадуц» со счетом 2:1. Голы в составе победителей забили Егор Зубович и Алимардон Шукуров. Ответный поединок пройдет 20 июля в венгерском Дьере. Если команда Игоря Ковалевича выйдет во 2-й круг квалификации, то встретится с победителем пары «Домжале» (Словения) — «Бальцан» (Мальта). В их первой игре мальтийцы разгромили словенцев на их поле с результатом 4:1.

Обладатели Кубка Беларуси футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» начнут выступление со второго раунда, где дважды встретятся с кипрским клубом АЕК из Ларнаки. Матчи состоятся 27 июля и 3 августа.

На старте квалификации главного турнира Старого Света — Лиги чемпионов — борисовский БАТЭ в Тиране сыграл вничью с албанским клубом «Партизани» — 1:1. Ответная встреча пройдет 18 июля в венгерском Мезекевешде. В случае успеха в играх с чемпионом Албании борисовчане во 2-м раунде сыграют с кипрским «Арисом» из Лимасола.