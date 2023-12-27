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21:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА обратился в Европейский суд из-за дела о Суперлиге

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился в Европейский суд с просьбой изменить содержание пресс-релиза по делу о возможности создания Суперлиги, сообщает The Times.

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Источник: Спорт РИА Новости

Европейский суд 21 декабря признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА по запрету создания Суперлиги. Таким образом, межклубные турниры, такие как Суперлига, официально могут быть созданы в соответствии с европейским законом.

По данным источника, УЕФА просит внести поправки в пресс-релиз, поскольку он «неточный» и «противоречит» постановлению суда, что позволило сторонникам Суперлиги интерпретировать его как свою победу.

В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги. Через несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем миланский «Интер» и мадридский «Атлетико». ФИФА, УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. Приверженность идее Суперлиги сохраняли итальянский «Ювентус», испанские «Реал» и «Барселона», против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации в связи с проектом Суперлиги. Позднее «Ювентус» под давлением санкций запустил процедуру выхода из проекта Суперлиги.

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