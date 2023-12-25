События недели. Решение суда по Суперлиге, провал Валиевой на ЧР

Захарян сыграет против Мбаппе и другие результаты жеребьевки еврокубков

18 декабря в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов, а также раунда плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций.

«Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, сыграет против «ПСЖ» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Действующему победителю турнира «Манчестер Сити» предстоит матч с «Копенгагеном».

В Лиге Европы команда «Карабах», с российским вратарем Андреем Луневым в составе, отправится в Португалию и встретится с «Брагой», а прошлогодний финалист «Рома» сыграет с «Фейеноордом».

Действующий чемпион Норвегии «Буде-Глимт», основным вратарем которого является российский футболист Никита Хайкин, сыграет с «Аяксом» в раунде плей-офф Лиги конференций.

Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги

Европейский суд постановил, что правила ФИФА и УЕФА о предварительном одобрении с ними футбольных соревнований между клубами из разных стран противоречат европейскому законодательству. После этого официальное заявление сделали УЕФА и президент организации Александр Чеферин.

Вдохновителем идеи создания Суперлиги является президент «Реала» Флорентино Перес. Проект также поддерживает «Барселона». Почти все остальные топ-клубы выступили с отказом от участия в турнире, столкнувшись с сопротивлением УЕФА и критикой болельщиков.

Источник: Соцсети

«Челси» сыграет в полуфинале Кубка лиги, «Интер» и «Наполи» вылетели из розыгрыша Кубка Италии

«Челси» по пенальти обыграл «Ньюкасл» в ¼ финала Кубка лиги, а «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм». В полуфинале «Ливерпулю» достался «Фулхэм», а «Челси» — «Мидлсбро».

«Болонья» выбила «Интер» из борьбы за Кубок Италии, а «Наполи» вылетел из турнира, разгромно проиграв «Фрозиноне».

«Байер» побил рекорд Германии, «Реал» возглавил таблицу Ла Лиги, Головин в составе сборной Лиги 1

Леверкузенский «Байер» дома разгромил «Бохум» со счетом 4:0 в матче 16-го тура Бундеслиги. «Байер» стал первой командой в истории немецкого профессионального футбола, начавшей сезон с 25 матчей подряд без поражений.

34-летний Томас Мюллер, продливший контракт с «Баварией», поучаствовал в двух голах команды в матче 16-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом». Благодаря его передачам голы забили Джамал Мусиала и Харри Кейн, матч завершился со счетом 2:1.

Младший брат Мбаппе дебютировал за «ПСЖ» в матче с «Метцем». 16-летний Этан Мбаппе вышел на поле в добавленное ко второму тайму время. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу парижан. Полузащитник «Бреста» Камори Думбия в матче 17-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» оформил покер за 26 минут.

Российский полузащитник Александр Головин попал в сборную лучших игроков чемпионата Франции после первой части сезона по версии ведущего спортивного издания страны L'Equipe.

«Жирона» упустила победу в концовке матча 18-го тура чемпионата Испании с «Бетисом», сыграв вничью — 1:1. Мадридский «Реал» вырвал победу у «Алавеса», единственный гол забил полузащитник Лукас Васкес. Благодаря этой победе «Реал» вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги.

Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико». 32-летний футболист отметился дублем в матче 18-го тура чемпионата Испании против «Хетафе». Теперь в активе Гризманна 173 мяча за «матрасников». Он повторил результат Луиса Арагонеса, но сделал это за меньшее количество матчей — 364 против 370.

«Милан» сыграл вничью с занимающей последнее место в Серии A «Салернитаной». Встреча 17-го тура чемпионата Италии завершилась со счетом 2:2. «Рома» победила дома «Наполи» (2:0), а Хвича Кварацхелия получил низкие оценки от ведущих итальянских спортивных СМИ.

«Астон Вилла» упустила возможность возглавить таблицу АПЛ, сыграв вничью с «Шеффилдом» (1:1). «МЮ» проиграл «Вест Хэму» и опустился на восьмое место в таблице. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1), а нападающий «красных» Мохамед Салах стал автором уникального достижения. Забив мяч «Арсеналу», он стал единственным футболистом в истории АПЛ, забившим более 10 голов в ворота «канониров».

«Манчестер Сити» выиграл клубный чемпионат мира

Команда Хосепа Гвардиолы одержала победу в финальном матче турнира, обыграв бразильский «Флуминенсе» со счетом 4:0. «Сити» стал первым клубом из Англии, выигравшим пять трофеев за один календарный год. Ранее «горожане» стали победителями Лиги чемпионов, АПЛ, Кубка Англии и Суперкубка УЕФА.

Кучеров обошел Яшина, Овечкин зафиксировал антирекорд на 14 матчах без голов, Капризов признан первой звездой недели

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (6:1) и поднялся на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обойдя Алексея Яшина. Теперь у 30-летнего россиянина 783 (298+485) очка в 676 играх. Панарин повторил достижение Мессье и Ягра в матче с «Торонто» (5:2). Он забил шайбу в большинстве и набрал в 30 сыгранных матчах 43 (17+26) результативных балла. Панарин стал девятым игроком в истории «Рейнджерс», кому удалось набрать не менее 43 очков в первые 30 матчей сезона.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин прервал свою антирекордную серию без заброшенных шайб, которая остановилась на отметке 14 матчей. Овечкин отличился в большинстве на последней минуте овертайма в матче против «Коламбуса» и помог команде одержать победу (3:2 ОТ). Теперь на счету 38-летнего россиянина 828 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой минувшей игровой недели в НХЛ. Капризов набрал 7 очков (4 шайбы и 3 передачи) в четырех матчах регулярного чемпионата.

Ковальчук забросил шайбу за «Спартак», СКА прервал 15-матчевую серию с набранными очками

Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук забросил первую шайбу в победном матче с «Куньлунем» (5:2). 6 декабря 40-летний хоккеист заключил контракт с красно-белыми до конца сезона. СКА потерпел поражение в матче с «Торпедо» (1:3) и прервал свою 15-матчевую серию с набранными очками, которая началась 9 ноября.

Валиева уступила другой воспитаннице Тутберидзе на чемпионате России

В Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию. Александра Степанова и Иван Букин стали трехкратными чемпионами России в танцах на льду. Воспитанник Алексея и Татьяны Мишиных Евгений Семененко во второй раз выиграл чемпионат страны в мужском одиночном катании. 20-летний фигурист набрал в сумме за две программы 294,75 балла. Олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в соревнованиях спортивных пар.