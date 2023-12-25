События недели. Решение суда по Суперлиге, провал Валиевой на ЧР
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
18 декабря в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов, а также раунда плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций.
«Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, сыграет против «ПСЖ» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Действующему победителю турнира «Манчестер Сити» предстоит матч с «Копенгагеном».
В Лиге Европы команда «Карабах», с российским вратарем Андреем Луневым в составе, отправится в Португалию и встретится с «Брагой», а прошлогодний финалист «Рома» сыграет с «Фейеноордом».
Действующий чемпион Норвегии «Буде-Глимт», основным вратарем которого является российский футболист Никита Хайкин, сыграет с «Аяксом» в раунде плей-офф Лиги конференций.
Европейский суд постановил, что правила ФИФА и УЕФА о предварительном одобрении с ними футбольных соревнований между клубами из разных стран противоречат европейскому законодательству. После этого официальное заявление сделали УЕФА и президент организации Александр Чеферин.
Вдохновителем идеи создания Суперлиги является президент «Реала» Флорентино Перес. Проект также поддерживает «Барселона». Почти все остальные топ-клубы выступили с отказом от участия в турнире, столкнувшись с сопротивлением УЕФА и критикой болельщиков.
«Челси» по пенальти обыграл «Ньюкасл» в ¼ финала Кубка лиги, а «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм». В полуфинале «Ливерпулю» достался «Фулхэм», а «Челси» — «Мидлсбро».
«Болонья» выбила «Интер» из борьбы за Кубок Италии, а «Наполи» вылетел из турнира, разгромно проиграв «Фрозиноне».
Леверкузенский «Байер» дома разгромил «Бохум» со счетом 4:0 в матче 16-го тура Бундеслиги. «Байер» стал первой командой в истории немецкого профессионального футбола, начавшей сезон с 25 матчей подряд без поражений.
34-летний Томас Мюллер, продливший контракт с «Баварией», поучаствовал в двух голах команды в матче 16-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом». Благодаря его передачам голы забили Джамал Мусиала и Харри Кейн, матч завершился со счетом 2:1.
Младший брат Мбаппе дебютировал за «ПСЖ» в матче с «Метцем». 16-летний Этан Мбаппе вышел на поле в добавленное ко второму тайму время. Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу парижан. Полузащитник «Бреста» Камори Думбия в матче 17-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» оформил покер за 26 минут.
Российский полузащитник Александр Головин попал в сборную лучших игроков чемпионата Франции после первой части сезона по версии ведущего спортивного издания страны L'Equipe.
«Жирона» упустила победу в концовке матча 18-го тура чемпионата Испании с «Бетисом», сыграв вничью — 1:1. Мадридский «Реал» вырвал победу у «Алавеса», единственный гол забил полузащитник Лукас Васкес. Благодаря этой победе «Реал» вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги.
Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико». 32-летний футболист отметился дублем в матче 18-го тура чемпионата Испании против «Хетафе». Теперь в активе Гризманна 173 мяча за «матрасников». Он повторил результат Луиса Арагонеса, но сделал это за меньшее количество матчей — 364 против 370.
«Милан» сыграл вничью с занимающей последнее место в Серии A «Салернитаной». Встреча 17-го тура чемпионата Италии завершилась со счетом 2:2. «Рома» победила дома «Наполи» (2:0), а Хвича Кварацхелия получил низкие оценки от ведущих итальянских спортивных СМИ.
«Астон Вилла» упустила возможность возглавить таблицу АПЛ, сыграв вничью с «Шеффилдом» (1:1). «МЮ» проиграл «Вест Хэму» и опустился на восьмое место в таблице. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1), а нападающий «красных» Мохамед Салах стал автором уникального достижения. Забив мяч «Арсеналу», он стал единственным футболистом в истории АПЛ, забившим более 10 голов в ворота «канониров».
Команда Хосепа Гвардиолы одержала победу в финальном матче турнира, обыграв бразильский «Флуминенсе» со счетом 4:0. «Сити» стал первым клубом из Англии, выигравшим пять трофеев за один календарный год. Ранее «горожане» стали победителями Лиги чемпионов, АПЛ, Кубка Англии и Суперкубка УЕФА.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (6:1) и поднялся на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обойдя Алексея Яшина. Теперь у 30-летнего россиянина 783 (298+485) очка в 676 играх. Панарин повторил достижение Мессье и Ягра в матче с «Торонто» (5:2). Он забил шайбу в большинстве и набрал в 30 сыгранных матчах 43 (17+26) результативных балла. Панарин стал девятым игроком в истории «Рейнджерс», кому удалось набрать не менее 43 очков в первые 30 матчей сезона.
Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин прервал свою антирекордную серию без заброшенных шайб, которая остановилась на отметке 14 матчей. Овечкин отличился в большинстве на последней минуте овертайма в матче против «Коламбуса» и помог команде одержать победу (3:2 ОТ). Теперь на счету 38-летнего россиянина 828 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой минувшей игровой недели в НХЛ. Капризов набрал 7 очков (4 шайбы и 3 передачи) в четырех матчах регулярного чемпионата.
Нападающий «Спартака» Илья Ковальчук забросил первую шайбу в победном матче с «Куньлунем» (5:2). 6 декабря 40-летний хоккеист заключил контракт с красно-белыми до конца сезона. СКА потерпел поражение в матче с «Торпедо» (1:3) и прервал свою 15-матчевую серию с набранными очками, которая началась 9 ноября.
В Челябинске завершился чемпионат России по фигурному катанию. Александра Степанова и Иван Букин стали трехкратными чемпионами России в танцах на льду. Воспитанник Алексея и Татьяны Мишиных Евгений Семененко во второй раз выиграл чемпионат страны в мужском одиночном катании. 20-летний фигурист набрал в сумме за две программы 294,75 балла. Олимпийские чемпионы в командном турнире Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в соревнованиях спортивных пар.
Лидировавшая после короткой программы Камила Валиева смогла завоевать лишь бронзу в женском одиночном катании. Еще одна воспитанница Этери Тутберидзе Аделия Петросян стала победительницей чемпионата России. По сумме двух программ Петросян получила 246,53 балла. На втором месте расположилась ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева, имея в активе 239,40 балла. Третьей стала Камила Валиева с 237,99 балла.