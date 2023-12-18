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15:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Лига Европы. «Фейеноорд» сыграет с «Ромой», Лунев поедет в Брагу

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы.

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Источник: AFP 2023

В жеребьевке принимали участие 16 команд, которые заняли на групповом этапе третьи места в группах Лиги чемпионов и вторые места в группах Лиги Европы. Победители пар пройдут в ⅛ финала турнира.

Результаты жеребьевки Лиги Европы

  • «Фейеноорд» (Нидерланды) — «Рома» (Италия);


  • «Милан» (Италия) — «Ренн» (Франция);

  • «Ланс» (Франция) — «Фрайбург» (Германия);

  • «Янг Бойз» (Швейцария) — «Спортинг» (Португалия);

  • «Бенфика» (Португалия) — «Тулуза» (Франция);

  • «Брага» (Португалия) — «Карабах» (Азербайджан);

  • «Галатасарай» (Турция) — «Спарта Прага» (Чехия);

  • «Шахтер Донецк» (Украина) — «Олимпик Марсель» (Франция).

По итогам группового раунда Лиги Европы сезона-2023/24 в ⅛ финала с первых мест в группах вышли следующие команды: «Вест Хэм Юнайтед» (Англия), «Брайтон» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Аталанта» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Славия» (Чехия), «Байер» (Германия). Им предстоит встретиться с победителями пар раунда плей-офф.

Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 15 февраля. Ответные матчи состоятся 22 февраля.

Финал Лиги Европы пройдет 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине.

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 Лига Европы. «Фейеноорд» сыграет с «Ромой», Лунев поедет в Брагу
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