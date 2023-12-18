Лига Европы. «Фейеноорд» сыграет с «Ромой», Лунев поедет в Брагу
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы.
В жеребьевке принимали участие 16 команд, которые заняли на групповом этапе третьи места в группах Лиги чемпионов и вторые места в группах Лиги Европы. Победители пар пройдут в ⅛ финала турнира.
«Милан» (Италия) — «Ренн» (Франция);
«Ланс» (Франция) — «Фрайбург» (Германия);
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Спортинг» (Португалия);
«Бенфика» (Португалия) — «Тулуза» (Франция);
«Брага» (Португалия) — «Карабах» (Азербайджан);
«Галатасарай» (Турция) — «Спарта Прага» (Чехия);
«Шахтер Донецк» (Украина) — «Олимпик Марсель» (Франция).
По итогам группового раунда Лиги Европы сезона-2023/24 в ⅛ финала с первых мест в группах вышли следующие команды: «Вест Хэм Юнайтед» (Англия), «Брайтон» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Аталанта» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Славия» (Чехия), «Байер» (Германия). Им предстоит встретиться с победителями пар раунда плей-офф.
Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 15 февраля. Ответные матчи состоятся 22 февраля.
Финал Лиги Европы пройдет 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине.