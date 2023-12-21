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09:24 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» в ¼ финала Кубка лиги

«Ливерпуль» вышел в полуфинал Кубка английской лиги, уверенно обыграв дома «Вест Хэм» (5:1).

Ливерпуль
Вест Хэм
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Источник: Reuters

В составе мерсисайдцев дублем отметился полузащитник Кертис Джонс (56', 85'). Также отличились Доминик Собослаи (28'), Коди Гакпо (71') и Мохамед Салах (82'). У «молотобойцев» единственный мяч забил полузащитник Джаррод Боуэн (77').

«Мне понравились игра, список авторов голов, результат и индивидуальные действия, которые в совокупности образовывают командную игру на поле. Мы смело действовали при выборе позиций, наша игра на подборах была исключительной. Это было очень, очень хорошее выступление от начала до конца. Ребятам очень нравилось играть, они усердно работали, но в то же время получали удовольствие от веселого футбола в отдельные моменты. Это приятно видеть», — сказал после матча главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

После матча состоялась жеребьевка полуфинальных пар, по результатам которой «Ливерпулю» достался «Фулхэм», а «Челси» — «Мидлсбро». В полуфиналах команды проведут по два матча: дома и в гостях. Первые игры запланированы на 8 января, ответные — на 22 января. Финал Кубка английской лиги пройдет 25 февраля на стадионе «Уэмбли».

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