«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» в ¼ финала Кубка лиги

«Мне понравились игра, список авторов голов, результат и индивидуальные действия, которые в совокупности образовывают командную игру на поле. Мы смело действовали при выборе позиций, наша игра на подборах была исключительной. Это было очень, очень хорошее выступление от начала до конца. Ребятам очень нравилось играть, они усердно работали, но в то же время получали удовольствие от веселого футбола в отдельные моменты. Это приятно видеть», — сказал после матча главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.