Панарин повторил достижение Мессье и Ягра

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прервал пятиматчевую безголевую серию, отметившись заброшенной шайбой в большинстве в концовке игры. В активе 32-летнего россиянина 30 сыгранных матчей и 43 (17+26) результативных балла.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=cf99380ea29cc29b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240059" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Панарин стал девятым игроком в истории «Рейнджерс», кому удалось набрать не менее 43 очков в первые 30 матчей сезона. Последними такими хоккеистами были Марк Мессье (46 очков, сезон-1992/93), Тео Флери (43 очка, сезон-2000/01) и Яромир Ягр (43 очка, сезон-2005/06; 44 очка, сезон-2006/07).

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам и одержал 12-ю победу в этом сезоне.