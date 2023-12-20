Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
Амур
00
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
14
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Оттава
43
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Колорадо
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Ванкувер
25
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Эдмонтон
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Коламбус
49
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Миннесота
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Вегас
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Филадельфия
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Сент-Луис
61
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Рейнджерс
25
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
14
05:00
Аризона
Оттава
43
04:30
Чикаго
Колорадо
32
04:00
Нэшвилл
Ванкувер
25
03:30
Айлендерс
Эдмонтон
31
03:00
Баффало
Коламбус
49
03:00
Бостон
Миннесота
ОТ
34
03:00
Каролина
Вегас
63
Хоккей. НХЛ. Все результаты
11:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин повторил достижение Мессье и Ягра

«Рейнджерс» на выезде обыграли «Торонто» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Рейнджерс
ТоронтоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прервал пятиматчевую безголевую серию, отметившись заброшенной шайбой в большинстве в концовке игры. В активе 32-летнего россиянина 30 сыгранных матчей и 43 (17+26) результативных балла.

Во время загрузки произошла ошибка.

Панарин стал девятым игроком в истории «Рейнджерс», кому удалось набрать не менее 43 очков в первые 30 матчей сезона. Последними такими хоккеистами были Марк Мессье (46 очков, сезон-1992/93), Тео Флери (43 очка, сезон-2000/01) и Яромир Ягр (43 очка, сезон-2005/06; 44 очка, сезон-2006/07).

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам и одержал 12-ю победу в этом сезоне.

«Рейнджерс» одержали четвертую победу в пяти последних матчах и возглавили турнирную таблицу Восточной конференции. Следующий матч «рейнджеры» проведут в субботу, 23 декабря, дома против «Эдмонтона».

Читайте также
Торонто
2:5
0:0, 1:2, 1:3
Рейнджерс
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Константин Тюкавин признан лучшим игроком РПЛ в ноябре и декабре
Virtus.pro сняли с турнира на Мальте из-за россиян в составе
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь