Панарин повторил достижение Мессье и Ягра
«Рейнджерс» на выезде обыграли «Торонто» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» на выезде обыграли «Торонто» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прервал пятиматчевую безголевую серию, отметившись заброшенной шайбой в большинстве в концовке игры. В активе 32-летнего россиянина 30 сыгранных матчей и 43 (17+26) результативных балла.
Панарин стал девятым игроком в истории «Рейнджерс», кому удалось набрать не менее 43 очков в первые 30 матчей сезона. Последними такими хоккеистами были Марк Мессье (46 очков, сезон-1992/93), Тео Флери (43 очка, сезон-2000/01) и Яромир Ягр (43 очка, сезон-2005/06; 44 очка, сезон-2006/07).
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам и одержал 12-ю победу в этом сезоне.
«Рейнджерс» одержали четвертую победу в пяти последних матчах и возглавили турнирную таблицу Восточной конференции. Следующий матч «рейнджеры» проведут в субботу, 23 декабря, дома против «Эдмонтона».