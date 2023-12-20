Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Амур
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
14
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Оттава
43
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Колорадо
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Ванкувер
25
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Эдмонтон
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Коламбус
49
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Миннесота
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Вегас
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Филадельфия
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Сент-Луис
61
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Рейнджерс
25
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
06:30
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
14
05:00
Аризона
Оттава
43
04:30
Чикаго
Колорадо
32
04:00
Нэшвилл
Ванкувер
25
03:30
Айлендерс
Эдмонтон
31
03:00
Баффало
Коламбус
49
03:00
Бостон
Миннесота
ОТ
34
03:00
Каролина
Вегас
63
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Марченко оформил хет-трик в НХЛ за восемь минут

«Коламбус» на выезде обыграл «Баффало» (9:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Коламбус
БаффалоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В составе победителей хет-триком отметился нападающий Кирилл Марченко. 23-летний россиянин за 12 секунд до конца первого периода реализовал большинство, после чего забросил еще две шайбы на восьмой минуте второго периода.

Во время загрузки произошла ошибка.

Примечательно, что между второй и третьей шайбой Марченко прошло всего 18 секунд, что является новым рекордом «Коламбуса». Россиянин стал автором самого быстрого дубля и второго самого быстрого хет-трика (8 минут 7 секунд) в истории своего клуба.

В шайбах Марченко в качестве ассистентов поучаствовали защитник Иван Проворов и нападающий Егор Чинахов. Оба игрока закончили матч с двумя результативными передачами. Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков остался без набранных очков.

Марченко оформил свой второй хет-трик в НХЛ, благодаря чему смог выйти на второе место в списке лучших бомбардиров «Коламбуса» в этом сезоне. В активе россиянина 21 (13+8) набранный балл в 31 матче.

«Коламбус» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «жакеты» проведут в пятницу, 22 декабря, дома против «Вашингтона».

Читайте также
Баффало
4:9
1:3, 1:4, 2:2
Коламбус
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 СКА установил рекорд КХЛ по броскам в створ ворот
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь