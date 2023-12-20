Марченко оформил хет-трик в НХЛ за восемь минут
«Коламбус» на выезде обыграл «Баффало» (9:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Коламбус» на выезде обыграл «Баффало» (9:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей хет-триком отметился нападающий Кирилл Марченко. 23-летний россиянин за 12 секунд до конца первого периода реализовал большинство, после чего забросил еще две шайбы на восьмой минуте второго периода.
Примечательно, что между второй и третьей шайбой Марченко прошло всего 18 секунд, что является новым рекордом «Коламбуса». Россиянин стал автором самого быстрого дубля и второго самого быстрого хет-трика (8 минут 7 секунд) в истории своего клуба.
В шайбах Марченко в качестве ассистентов поучаствовали защитник Иван Проворов и нападающий Егор Чинахов. Оба игрока закончили матч с двумя результативными передачами. Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков остался без набранных очков.
Марченко оформил свой второй хет-трик в НХЛ, благодаря чему смог выйти на второе место в списке лучших бомбардиров «Коламбуса» в этом сезоне. В активе россиянина 21 (13+8) набранный балл в 31 матче.
«Коламбус» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «жакеты» проведут в пятницу, 22 декабря, дома против «Вашингтона».