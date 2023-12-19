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09:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Миннесоту»

«Питтсбург» одержал домашнюю победу над «Миннесотой» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Райлли Смит (8'), Джейк Гюнцель (21'), Евгений Малкин (24') и Сидни Кросби (47'). У гостей точными бросками отличились Райан Хартман (36'), Джейкоб Миддлтон (38') и Винни Леттьери (46').

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прервал свою серию из восьми матчей без заброшенных шайб. Помимо гола у 37-летнего россиянина в активе результативная передача на Сидни Кросби, который набрал 1535-е очко за карьеру и вышел на 13-е место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ.

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Если Кросби удастся сохранить текущую результативность до конца сезона, то 36-летний канадец сможет войти в десятку самых результативных игроков в истории лиги.

Список самых результативных игроков в истории НХЛ:

  • 10. Фил Эспозито — 1590 (717+873) очков;
  • 11. Рэй Бурк — 1579 (410+1169) очков;
  • 12. Джо Торнтон — 1539 (430+1109) очков;
  • 13. Сидни Кросби — 1535 (568+967) очков;
  • 14. Марк Рекки — 1533 (577+956) очков;
  • 15. Пол Коффи — 1531 (396+1135) очков;
  • 16. Александр Овечкин — 1502 (827+675) очков.

Кросби и Малкин входят в тройку самых результативных игроков «Питтсбурга» в этом сезоне. На счету канадца 30 матчей и 33 (18+15) набранных очка, у россиянина — 30 матчей и 26 (11+15) очков.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов продлил свою серию без заброшенных шайб до шести матчей. В активе 26-летнего россиянина в этой игре одна результативная передача. В этом сезоне у Капризова 29 матчей и 25 (8+17) набранных очков.

«Питтсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «пингвины» проведут в пятницу, 22 декабря, дома против «Каролины».

Другие результаты дня:

«Анахайм» в гостях обыграл «Детройт» (4:3). Защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился второй заброшенной шайбой в этом сезоне и поднялся на второе место в списке самых результативных новичиков сезона. У 20-летнего россиянина 17 (2+15) очков после 31 матча.

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«Виннипег» дома уступил «Монреалю» (2:3 ОТ). Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отметился результативной передачей.

«Даллас» дома победил «Сиэтл» (4:3 ОТ). Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов отметился результативной передачей и продлил свою результативную серию до трех матчей.

Питтсбург
4:3
1:0, 2:2, 1:1
Миннесота
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