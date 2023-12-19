Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Миннесоту»

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В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Райлли Смит (8'), Джейк Гюнцель (21'), Евгений Малкин (24') и Сидни Кросби (47'). У гостей точными бросками отличились Райан Хартман (36'), Джейкоб Миддлтон (38') и Винни Леттьери (46').

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прервал свою серию из восьми матчей без заброшенных шайб. Помимо гола у 37-летнего россиянина в активе результативная передача на Сидни Кросби, который набрал 1535-е очко за карьеру и вышел на 13-е место в списке самых результативных игроков в истории НХЛ.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=633b3ceccbc2d05c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240050" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Если Кросби удастся сохранить текущую результативность до конца сезона, то 36-летний канадец сможет войти в десятку самых результативных игроков в истории лиги.

Список самых результативных игроков в истории НХЛ:

10. Фил Эспозито — 1590 (717+873) очков;

11. Рэй Бурк — 1579 (410+1169) очков;

12. Джо Торнтон — 1539 (430+1109) очков;

13. Сидни Кросби — 1535 (568+967) очков;

14. Марк Рекки — 1533 (577+956) очков;

15. Пол Коффи — 1531 (396+1135) очков;

16. Александр Овечкин — 1502 (827+675) очков.

Кросби и Малкин входят в тройку самых результативных игроков «Питтсбурга» в этом сезоне. На счету канадца 30 матчей и 33 (18+15) набранных очка, у россиянина — 30 матчей и 26 (11+15) очков.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов продлил свою серию без заброшенных шайб до шести матчей. В активе 26-летнего россиянина в этой игре одна результативная передача. В этом сезоне у Капризова 29 матчей и 25 (8+17) набранных очков.

«Питтсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч «пингвины» проведут в пятницу, 22 декабря, дома против «Каролины».

Другие результаты дня:

«Анахайм» в гостях обыграл «Детройт» (4:3). Защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился второй заброшенной шайбой в этом сезоне и поднялся на второе место в списке самых результативных новичиков сезона. У 20-летнего россиянина 17 (2+15) очков после 31 матча.

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«Виннипег» дома уступил «Монреалю» (2:3 ОТ). Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников отметился результативной передачей.