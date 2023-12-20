Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»

Дублем в составе «Миннесоты» отметился нападающий Кирилл Капризов, прервавший свою шестиматчевую безголевую серию. Россиянин сравнял счет в середине третьего периода и стал автором победной шайбы в овертайме.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=fa29cba601d6e02f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240058" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я думаю, что мы определенно сыграли хорошо, и, конечно, здорово было выиграть в игре. “Бостон” может занять первое место, поэтому одержать победу над ними невероятно, и мы собираемся продолжать набирать обороты», — сказал Капризов после матча.

Для Капризова это седьмая шайба в НХЛ, заброшенная в дополнительное время. Он вышел на первое место в истории «Миннесоты» по шайбам в овертаймах, опередив канадского защитника Мэтта Дамбу.

На счету Капризова 30 матчей в этом сезоне и 27 (10+17) набранных очков.