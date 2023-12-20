Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»
«Миннесота» на выезде победила «Бостон» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Миннесота» на выезде победила «Бостон» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Дублем в составе «Миннесоты» отметился нападающий Кирилл Капризов, прервавший свою шестиматчевую безголевую серию. Россиянин сравнял счет в середине третьего периода и стал автором победной шайбы в овертайме.
«Я думаю, что мы определенно сыграли хорошо, и, конечно, здорово было выиграть в игре. “Бостон” может занять первое место, поэтому одержать победу над ними невероятно, и мы собираемся продолжать набирать обороты», — сказал Капризов после матча.
Для Капризова это седьмая шайба в НХЛ, заброшенная в дополнительное время. Он вышел на первое место в истории «Миннесоты» по шайбам в овертаймах, опередив канадского защитника Мэтта Дамбу.
На счету Капризова 30 матчей в этом сезоне и 27 (10+17) набранных очков.
«Миннесота» одержала четвертую победу в пяти последних матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «дикари» проведут в пятницу, 22 декабря, дома против «Монреаля».