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10:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»

«Миннесота» на выезде победила «Бостон» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Миннесота
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Источник: Reuters

Дублем в составе «Миннесоты» отметился нападающий Кирилл Капризов, прервавший свою шестиматчевую безголевую серию. Россиянин сравнял счет в середине третьего периода и стал автором победной шайбы в овертайме.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я думаю, что мы определенно сыграли хорошо, и, конечно, здорово было выиграть в игре. “Бостон” может занять первое место, поэтому одержать победу над ними невероятно, и мы собираемся продолжать набирать обороты», — сказал Капризов после матча.

Для Капризова это седьмая шайба в НХЛ, заброшенная в дополнительное время. Он вышел на первое место в истории «Миннесоты» по шайбам в овертаймах, опередив канадского защитника Мэтта Дамбу.

На счету Капризова 30 матчей в этом сезоне и 27 (10+17) набранных очков.

«Миннесота» одержала четвертую победу в пяти последних матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч «дикари» проведут в пятницу, 22 декабря, дома против «Монреаля».

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3:4ОТ
2:1, 0:0, 1:2
Миннесота
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