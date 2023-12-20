Кучеров обошел Яшина в списке лучших бомбардиров НХЛ

В составе победителей дубль оформил Никита Кучеров (20', 22'). Также заброшенными шайбами отметились Майки Эйссимонт (3'), Тайлер Мотт (18'), Хейдн Флери (33') и Ник Пол (48'). У «блюзменов» единственный точный бросок в активе Джастина Фолка (56').

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=a5517f108057334e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240057" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кучеров поднялся на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обойдя Алексея Яшина. Теперь у 30-летнего россиянина 783 (298+485) очка в 676 играх. До конца нынешнего сезона лидер «Тампы» может подняться в этом списке на девятую строчку и обойти Сергея Гончара.

Самые результативные российские игроки в истории НХЛ:

Александр Овечкин — 1502 (827+675) очка; Евгений Малкин — 1255 (482+773) очков; Сергей Федоров — 1179 (483+696) очков; Александр Могильный — 1032 (473+559) очка; Алексей Ковалев — 1029 (430+599) очков; Павел Дацюк — 918 (314+604) очков; Илья Ковальчук — 876 (443+433) очков; Вячеслав Козлов — 853 (356+497) очка; Сергей Гончар — 811 (220+591) очков; Никита Кучеров — 783 (298+485) очка.

Кроме того, Кучеров укрепил свое лидерство в бомбардирской гонке — в его активе 32 матча и 54 (22+32) результативных балла. Ближайшим преследователем россиянина является капитан «Колорадо» Нэйтан Маккинон, на счету которого 32 матча и 48 (14+34) очков. Кучеров был признан второй звездой матча и третьей звездой игрового дня.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев получил травму в первом периоде и не смог доиграть матч до конца.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=4ab1f3fbe2011f0c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240056" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.