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10:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Кучеров обошел Яшина в списке лучших бомбардиров НХЛ

«Тампа-Бэй» на своем льду разгромила «Сент-Луис» (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Тампа-Бэй
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Источник: Reuters

В составе победителей дубль оформил Никита Кучеров (20', 22'). Также заброшенными шайбами отметились Майки Эйссимонт (3'), Тайлер Мотт (18'), Хейдн Флери (33') и Ник Пол (48'). У «блюзменов» единственный точный бросок в активе Джастина Фолка (56').

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Кучеров поднялся на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обойдя Алексея Яшина. Теперь у 30-летнего россиянина 783 (298+485) очка в 676 играх. До конца нынешнего сезона лидер «Тампы» может подняться в этом списке на девятую строчку и обойти Сергея Гончара.

Самые результативные российские игроки в истории НХЛ:

  1. Александр Овечкин — 1502 (827+675) очка;
  2. Евгений Малкин — 1255 (482+773) очков;
  3. Сергей Федоров — 1179 (483+696) очков;
  4. Александр Могильный — 1032 (473+559) очка;
  5. Алексей Ковалев — 1029 (430+599) очков;
  6. Павел Дацюк — 918 (314+604) очков;
  7. Илья Ковальчук — 876 (443+433) очков;
  8. Вячеслав Козлов — 853 (356+497) очка;
  9. Сергей Гончар — 811 (220+591) очков;
  10. Никита Кучеров — 783 (298+485) очка.

Кроме того, Кучеров укрепил свое лидерство в бомбардирской гонке — в его активе 32 матча и 54 (22+32) результативных балла. Ближайшим преследователем россиянина является капитан «Колорадо» Нэйтан Маккинон, на счету которого 32 матча и 48 (14+34) очков. Кучеров был признан второй звездой матча и третьей звездой игрового дня.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев получил травму в первом периоде и не смог доиграть матч до конца.

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«Тампа» поднялась на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и вернулась в зону плей-офф. Следующий матч «молнии» проведут в пятницу, 22 декабря, дома против «Вегаса» — действующего обладателя Кубка Стэнли.

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Тампа-Бэй
6:1
3:0, 2:0, 1:1
Сент-Луис
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