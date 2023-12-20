Кучеров обошел Яшина в списке лучших бомбардиров НХЛ
«Тампа-Бэй» на своем льду разгромила «Сент-Луис» (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Тампа-Бэй» на своем льду разгромила «Сент-Луис» (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей дубль оформил Никита Кучеров (20', 22'). Также заброшенными шайбами отметились Майки Эйссимонт (3'), Тайлер Мотт (18'), Хейдн Флери (33') и Ник Пол (48'). У «блюзменов» единственный точный бросок в активе Джастина Фолка (56').
Кучеров поднялся на десятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обойдя Алексея Яшина. Теперь у 30-летнего россиянина 783 (298+485) очка в 676 играх. До конца нынешнего сезона лидер «Тампы» может подняться в этом списке на девятую строчку и обойти Сергея Гончара.
Кроме того, Кучеров укрепил свое лидерство в бомбардирской гонке — в его активе 32 матча и 54 (22+32) результативных балла. Ближайшим преследователем россиянина является капитан «Колорадо» Нэйтан Маккинон, на счету которого 32 матча и 48 (14+34) очков. Кучеров был признан второй звездой матча и третьей звездой игрового дня.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев получил травму в первом периоде и не смог доиграть матч до конца.
«Тампа» поднялась на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и вернулась в зону плей-офф. Следующий матч «молнии» проведут в пятницу, 22 декабря, дома против «Вегаса» — действующего обладателя Кубка Стэнли.