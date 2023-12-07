Ковальчук: У меня есть недосказанность по отношению к «Спартаку»
Олимпийский чемпион, экс-игрок клубов НХЛ и КХЛ Илья Ковальчук поделился первыми эмоциями от возвращения в «Спартак».
Олимпийский чемпион, экс-игрок клубов НХЛ и КХЛ Илья Ковальчук поделился первыми эмоциями от возвращения в «Спартак».
В среду 40-летний хоккеист заключил контракт с красно-белыми до конца сезона. Ковальчук начал в «Спартаке» свою карьеру, дебютировав в составе команды в 1999 году.
«У меня не было ни дня без хоккея, я всегда тренировался, хотя и не играл. В 2001 году я уезжал из Сокольников — в принципе у меня сложилась неплохая карьера, но я посчитал, что у меня есть какая-то недосказанность по отношению к родному клубу. Очень приятно вернуться. Ребята здорово играют в этом году, тренерский штаб проделывает отличную работу. Руководство клуба делает все, чтобы команда была успешной. Буду надеяться, что я помогу своим опытом, так что только вперед, все вместе», — сказал Ковальчук в интервью на странице «Спартака» в VK.
Ранее стала известна зарплата Ковальчука, хоккеист заработает 15 млн рублей до конца сезона. Он будет выступать в «Спартаке» под 71-м номером. Последним клубом Ильи Ковальчука был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.