Ковальчук: У меня есть недосказанность по отношению к «Спартаку»

«У меня не было ни дня без хоккея, я всегда тренировался, хотя и не играл. В 2001 году я уезжал из Сокольников — в принципе у меня сложилась неплохая карьера, но я посчитал, что у меня есть какая-то недосказанность по отношению к родному клубу. Очень приятно вернуться. Ребята здорово играют в этом году, тренерский штаб проделывает отличную работу. Руководство клуба делает все, чтобы команда была успешной. Буду надеяться, что я помогу своим опытом, так что только вперед, все вместе», — сказал Ковальчук в интервью на странице «Спартака» в VK.