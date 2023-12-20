«Наполи» вылетел из Кубка Италии, разгромно проиграв «Фрозиноне»

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Первый гол в матче был забит на 37-й минуте нападающим неаполитанцев Джованни Симеоне, однако после видеопросмотра судьи выявили в атаке игру рукой у полузащитника «Наполи» Йеспера Линдстрема, из-за чего мяч не был засчитан.

«Фрозиноне» вышел вперед после перерыва — на 65-й минуте полузащитник Энцо Барренечеа точно пробил головой после подачи углового. Спустя пять минут преимущество команды удвоил нападающий Джузеппе Касо. Еще два мяча «Фрозиноне» забил в компенсированное время — отличились нападающий Валид Шеддира (с пенальти) и полузащитник Абду Харру.

«Наполи» впервые за 65 лет проиграл в Кубке Италии с разницей в четыре гола. Последний раз неаполитанцы уступали с такой разницей в 1958 году в кубковом матче против «Лацио» (0:4).