Главный тренер «Аталанты» оценил игру Алексея Миранчука
Российский футболист клуба из Бергамо отличился результативными действиями в трех матчах подряд.
Российский футболист клуба из Бергамо отличился результативными действиями в трех матчах подряд.
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук хорошо проявляет себя на поле.
«Нам нужно бросить внимание и концентрацию на чемпионат. Многие игроки восстанавливаются, скоро вернутся Джанлука Скамакка и Рафаэл Толой. Миранчук хорошо справляется с задачей, как и Луис Муриэль. У нас есть желание играть на первых ролях», — приводит Tuttosport слова Гасперини.
18 декабря «Аталанта» с крупным счетом переиграла «Салернитану» в матче 16-го тура чемпионата Италии — 4:1, Миранчук вышел на замену и забил гол спустя четыре минуты. Для 28-летнего полузащитника этот гол стал первым в нынешнем сезоне.
До этого россиянин отмечался результативными передачи в матче Серии А против «Милана» и в матче Лиги Европы с польским «Ракувом».
Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. В сезоне-2023/24 россиянин принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи.