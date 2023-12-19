Главный тренер «Аталанты» оценил игру Алексея Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук хорошо проявляет себя на поле.

«Нам нужно бросить внимание и концентрацию на чемпионат. Многие игроки восстанавливаются, скоро вернутся Джанлука Скамакка и Рафаэл Толой. Миранчук хорошо справляется с задачей, как и Луис Муриэль. У нас есть желание играть на первых ролях», — приводит Tuttosport слова Гасперини.

18 декабря «Аталанта» с крупным счетом переиграла «Салернитану» в матче 16-го тура чемпионата Италии — 4:1, Миранчук вышел на замену и забил гол спустя четыре минуты. Для 28-летнего полузащитника этот гол стал первым в нынешнем сезоне.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&autoplay=1&id=456240054" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

До этого россиянин отмечался результативными передачи в матче Серии А против «Милана» и в матче Лиги Европы с польским «Ракувом».