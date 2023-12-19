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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
19:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Главный тренер «Аталанты» оценил игру Алексея Миранчука

Российский футболист клуба из Бергамо отличился результативными действиями в трех матчах подряд.

АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что полузащитник сборной России по футболу Алексей Миранчук хорошо проявляет себя на поле.

«Нам нужно бросить внимание и концентрацию на чемпионат. Многие игроки восстанавливаются, скоро вернутся Джанлука Скамакка и Рафаэл Толой. Миранчук хорошо справляется с задачей, как и Луис Муриэль. У нас есть желание играть на первых ролях», — приводит Tuttosport слова Гасперини.

18 декабря «Аталанта» с крупным счетом переиграла «Салернитану» в матче 16-го тура чемпионата Италии — 4:1, Миранчук вышел на замену и забил гол спустя четыре минуты. Для 28-летнего полузащитника этот гол стал первым в нынешнем сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

До этого россиянин отмечался результативными передачи в матче Серии А против «Милана» и в матче Лиги Европы с польским «Ракувом».

Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. В сезоне-2023/24 россиянин принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи.

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Главный тренер «Аталанты» оценил игру Алексея Миранчука
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