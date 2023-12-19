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18:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Хави — об ⅛ финала Лиги чемпионов: Уверены, что пройдем дальше

Главный тренер «Барселоны» дал прогноз на исход двухматчевого противостояния против «Наполи» в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов.

Барселона
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Источник: Reuters

18 декабря состоялась жеребьевка ⅛ финала Лиги чемпионов.

Хави поделился мнением о жеребьевке ⅛ финала Лиги чемпионов, по результатам которой «Барселоне» предстоит встретиться с итальянским «Наполи».

«Они являются действующими чемпионами Италии, а мы в прошлом сезоне выиграли чемпионат Испании. Они находятся в аналогичной ситуации с нами. Посмотрим, в каком состоянии будут обе команды в феврале. Это будет сложно, но мы уверены, что пройдем», — приводит AS слова Хави.

Первый матч ⅛ финала Лиги чемпионов пройдет 13 февраля в Неаполе. Ответная игра состоится 5 марта в Барселоне.

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