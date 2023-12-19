Хави — об ⅛ финала Лиги чемпионов: Уверены, что пройдем дальше

«Они являются действующими чемпионами Италии, а мы в прошлом сезоне выиграли чемпионат Испании. Они находятся в аналогичной ситуации с нами. Посмотрим, в каком состоянии будут обе команды в феврале. Это будет сложно, но мы уверены, что пройдем», — приводит AS слова Хави.