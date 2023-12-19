«Реал» в погоне за «Жироной», победы «Барселоны», «Баварии» и «Челси» плюс сюрприз для «Ливерпуля»

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Прогноз: победа «Челси» в основное время за 1.84.

«Челси» пока так и не набрал ход при Почеттино. Лондонцам тяжело даются матчи, где надо играть первым номером, там они часто теряют очки. Моменты в атаке есть, но часто подводит реализация. При этом в команде новый лидер — 21-летний Палмер. Экс-воспитанник «Ман Сити» забил 6 голов и отдал 3 передачи в АПЛ. Палмер помог победить «Шеффилд Юнайтед» и теперь, скорее всего, сыграет в Кубке лиги. «Челси» хочет взять трофей в этом сезоне, победа в ¼ финала над «Ньюкаслом» приблизит их к этой цели.

Команда Хау тоже мечтает о полуфинале, но тут столько травмированных, что тренеру еще надо подумать, кого выпускать в Кубке лиги. «Сороки» только что прервали серию из 3 поражений, разгромив «Фулхэм» 3:0. Правда, им в этом сильно помогло удаление у соперника. Шер и Жоэлинтон пополнили список травмированных, зато в строй вернулись Ботман и Триппьер. «Ньюкасл» разгромил «Челси» 4:1 в конце ноября, по признанию Почеттино, это был худший матч лондонцев в сезоне. В этот раз «Челси» не повторит глупых ошибок из того матча, а «сорокам» не хватит свежих игроков.

Прогноз: победа «Барселоны» и обе забьют — нет за 2.08.

«Барселона» сдала позиции по сравнению с чемпионским сезоном. Теперь это уже даже не лучшая команда в Каталонии! «Сине-гранатовые» отстают от лидера Ла Лиги «Жироны» на 9 очков. Каталонцы стали чаще ошибаться в обороне. Без Гави у них не получается прессинговать так же эффективно, как раньше, но команда Хави все равно пробует это делать. Как результат — соперники убегают в контратаки и забивают. Вопросы есть ко всем линиям, в том числе и к нападению. Левандовски был хорош после переезда в Испанию, но в этом сезоне у поляка всего 9 голов в 20 матчах.

К счастью для каталонцев, в ближайшем матче к ним в гости приезжает худшая команда Ла Лиги «Альмерия» (0 побед в 17 турах!). Южане сменили тренера летом, продали лучшего бомбардира в «Аталанту» и защитника Бабича в «Спартак». После этого «Альмерия» пропускала голы пачками и почти не набирала очки. В итоге Морено уволили, позвав спасать команду Гаритано. Теперь южане меньше пропускают голы, а в атаке проблемы так и остались после травмы основного форварда Суареса. «Барселона» без тер Стегена редко играет на ноль, но с таким соперником самое время это сделать.

Прогноз: победа «Баварии» с форой −1,5 за 1.96.

«Бавария» все никак не может догнать «Байер» в бундеслиге. Сейчас отрыв составляет 4 очка, у мюнхенцев, правда, есть матч в запасе. Команда Тухеля хорошо отреагировала на недавний разгром от «Айнтрахта» (1:5). «Бавария» сначала выбила «Ман Юнайтед» из еврокубков, а затем победила «Штутгарт» (3:0). Разгром получился нетипичным для мюнхенцев. Они владели мячом лишь 40% времени, зато успешно ловили соперника на контратаках и использовали навесы со стандартов. Кейн сделал дубль и забил уже 20 голов в чемпионате Германии. Даже Холанд и Левандовски не шли по такому графику.

«Вольфсбург» не попал в еврокубки в прошлом сезоне, не получается у него закрепиться в топ-7 и в этом. У команды Ковача разладилась игра в атаке. «Вольфсбург» мало создает и, как следствие, мало забивает: лишь 19 голов в 15 турах. По защитным метрикам команда Ковача тоже выглядит как середняк. В прошлом туре «Вольфсбург» в меньшинстве победил «Дармштадт» (1:0), но с «Баварией» надежд зацепить очки мало. Тем более у мюнхенцев вернутся в состав Киммих и Горетцка. Кейна сейчас не остановить, так что гости должны побеждать с комфортным счетом.

Прогноз: победа «Вест Хэма» с форой +1 за 2.23.

«Ливерпуль» споткнулся там, где от него не ожидали: команда Клоппа так и не забила «Ман Юнайтед» (0:0). Похоже, проблемы соперника слишком расслабили ливерпульцев, и они не атаковали с нужной агрессией и изобретательностью. Мерсисайдцы уступили первое место в АПЛ «Арсеналу» и теперь переключаются на Кубок лиги — на кону выход в полуфинал. Вопрос только в том, выпустит ли Клопп основу, ведь уже в субботу важнейший матч с «Арсеналом» в чемпионате. Похоже, что впереди будет тройка Салах — Нуньес — Диас, а вот в остальных линиях ждут сразу несколько резервистов.

В отличие от соперника у «Вест Хэма» нет большого списка травмированных игроков, там находится только форвард Антонио. Команда Мойеса провела хорошую неделю, выиграв у «Фрайбурга» (2:0) и «Вулверхэмптона» (3:0). Но впереди жесткий календарь: за 8 дней нужно сыграть с «Ливерпулем», «МЮ» и «Арсеналом». От этого матча многие ждут голов, и это видно по котировкам букмекеров. Однако ставка на голы выглядит рискованной, пока не станут известны стартовые составы. А вот на то, что «Вест Хэм» просто так не сдастся и навяжет борьбу, рассчитывать можно, это классика для команды Мойеса.

Прогноз: победа «Реала» и тотал больше 1,5 за 1.85.

В Испании продолжает зажигать Беллингем. Англичанин помог «Реалу» разгромить «Вильярреал» (4:1), на его счету уже 13 голов в Ла Лиге, и Джуд лидирует в гонке бомбардиров. Мадридцы все еще вторые в таблице, но именно они считаются главными претендентами на титул. Единственная ложка дегтя — серьезная травма Алабы, еще один защитник «Реала» выбыл надолго. Без Винисиуса в атаке мадридцы справляются, отсутствие Тчуамени и Камавинга в центре поля тоже несильно сказывается. А вот без Куртуа, Милитао и Алабы статус фаворита подтвердить будет сложно.

«Алавес» — одна из самых скучных команд чемпионата Испании. Но для клуба, только вышедшего из Сегунды, главное — закрепиться в высшем дивизионе. Пока это получается, «бело-голубые» держатся на 13-м месте. В целом, «Алавес» неплохо действует в обороне, и где-то ему не везет с пропущенными голами. Но команда Луиса Гарсии только что по делу проиграла «Жироне» (0:3) и с минимумом времени на восстановление выйдет против «Реала». Тут даже выставленный автобус у своей штрафной не спасет, поэтому выбираем уверенную победу мадридцев.

Андрей Санталов