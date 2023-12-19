Суарес: Я и Месси говорили Неймару, что переход в «ПСЖ» — ошибка

«Я, Месси и Неймар были очень хорошими друзьями, мы знали, что если будем выполнять свои роли на поле, то сделаем “Барселону” великой. Если бы один из нас играл плохо, двое других изменили бы ситуацию. Это были потрясающие отношения. Мы сказали Неймару, что переход в “ПСЖ” был ошибкой. Если Неймар хотел быть лучшим, он должен был оставаться рядом с Месси. Но он принял свое решение, и это оставило пустоту в команде», — приводит слова Суареса Goal.

Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за рекордные €222 млн. За шесть лет во французском клубе бразилец провел 173 матча, в которых забил 118 мячей и отдал 77 результативных передач. С «ПСЖ» Неймар пять раз выиграл чемпионат Франции и трижды — Кубок страны. В августе Неймар стал игроком саудоского «Аль-Хиляля». Он подписал с клубом контракт на два года, по которому будет зарабатывать около €160 млн в год.