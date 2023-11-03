Неймар перенес операцию. В Бразилии ждут его возвращения к Кубку Америки

31-летний Неймар травмировал колено в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года. Сборная Бразилии в том матче уступила Уругваю со счетом 0:2.

Точные сроки восстановления не называются, но, как сообщает ESPN, в Бразильской федерации футбола считают, что игрок «Аль-Хиляля» может вернуться к стартующему 20 июня Кубку Америки. Турнир пройдет в США. Помимо 10 команд из Южной Америки в соревновании примут участие 6 сборных из зоны КОНКАКАФ,