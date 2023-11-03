Неймар перенес операцию. В Бразилии ждут его возвращения к Кубку Америки
У бразильца выявили повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска.
У бразильца выявили повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска.
31-летний Неймар травмировал колено в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года. Сборная Бразилии в том матче уступила Уругваю со счетом 0:2.
2 ноября Неймар перенес операцию в бразильском Белу-Оризонти и пропустит свыше полугода. Оперировал форварда доктор Родриго Ласмар, хирург сборной Бразилии и «Атлетико Минейро».
Точные сроки восстановления не называются, но, как сообщает ESPN, в Бразильской федерации футбола считают, что игрок «Аль-Хиляля» может вернуться к стартующему 20 июня Кубку Америки. Турнир пройдет в США. Помимо 10 команд из Южной Америки в соревновании примут участие 6 сборных из зоны КОНКАКАФ,
Ранее сообщалось, что бразилец выбыл на 10 месяцев.