Бразилия проиграла Уругваю. Неймар получил тяжелую травму
Сборная Уругвая дома одержала победу над сборной Бразилии (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.
Забитыми мячами отметились нападающий Дарвин Нуньес (42') и полузащитник Николас Де Ла Круз (77').
В конце первого тайма бразильцы потеряли Неймара, который получил серьезную травму колена. 31-летний бразилец покидал поле на электрокаре в слезах, держась руками за лицо. Сообщается, что стадион Неймар покинул на костылях.
«Мы сделали все анализы. Тесты будут проведены повторно завтра. Эти 24 часа будут важны для того, чтобы увидеть, как отреагирует колено, какой будет отек. Мы проведем исследование, которые определит окончательный диагноз. Пока рано говорить, повреждение ли это связок. Давайте спокойно дождемся результатов, оценим их, и как только появится точная информация, мы сообщим», — сказал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар.
Таким образом бразильцы впервые в этом отборочном цикле потерпели поражение. В турнирной таблице сборная Бразилии, имеющая в активе семь очков, опустилась на третье место, пропустив вперед по дополнительным показателям Уругвай. Лидирует в южноамериканском отборе ЧМ-2026 сборная Аргентины, на счету которой 12 очков.
Следующий отборочный матч бразильцы проведут 17 ноября в гостях против сборной Колумбии.