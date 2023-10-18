Бразилия проиграла Уругваю. Неймар получил тяжелую травму

В конце первого тайма бразильцы потеряли Неймара, который получил серьезную травму колена. 31-летний бразилец покидал поле на электрокаре в слезах, держась руками за лицо. Сообщается, что стадион Неймар покинул на костылях.

«Мы сделали все анализы. Тесты будут проведены повторно завтра. Эти 24 часа будут важны для того, чтобы увидеть, как отреагирует колено, какой будет отек. Мы проведем исследование, которые определит окончательный диагноз. Пока рано говорить, повреждение ли это связок. Давайте спокойно дождемся результатов, оценим их, и как только появится точная информация, мы сообщим», — сказал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар.