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Футбол. Отборочные ЧМ. Все результаты
18:16 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Неймар угрожал бойкотировать матчи сборной Бразилии

У нападающего конфликт с главой федерации футбола Бразилии.

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Нападающий сборной Бразилии Неймар грозил президенту Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригесу не полететь с командой на матч со сборной Уругвая из-за инцидента, который произошел после игры с Венесуэлой, сообщает издание As.

Встреча со сборной Венесуэлы в рамках отборочного цикла к чемпионату миру 2026 года прошла 13 октября в бразильском городе Куяба и закончилась со счетом 1:1. После окончания матча кто-то из болельщиков бросил в Неймара пакетом с попкорном.

По данным источника, Неймар высказал Эдналдо Родригесу претензии по выбору места проведения матча, а также пригрозил, что не полетит на игру против сборной Уругвая. Известно, что в конечном итоге Неймар полетел в Уругвай вместе со сборной Бразилии.

Матч пройдет 18 октября в столице Уругвая Монтевидео. Бразильцы набрали семь очков в трех стартовых матчах отборочного турнира и уступают два очка сборной Аргентины, которая пока идет без потерь.

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