СМИ: Неймар угрожал бойкотировать матчи сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар грозил президенту Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригесу не полететь с командой на матч со сборной Уругвая из-за инцидента, который произошел после игры с Венесуэлой, сообщает издание As.

Встреча со сборной Венесуэлы в рамках отборочного цикла к чемпионату миру 2026 года прошла 13 октября в бразильском городе Куяба и закончилась со счетом 1:1. После окончания матча кто-то из болельщиков бросил в Неймара пакетом с попкорном.

По данным источника, Неймар высказал Эдналдо Родригесу претензии по выбору места проведения матча, а также пригрозил, что не полетит на игру против сборной Уругвая. Известно, что в конечном итоге Неймар полетел в Уругвай вместе со сборной Бразилии.