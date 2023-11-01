Неймар пропустит 10 месяцев из-за операции на колене
Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар в четверг, 2 ноября, перенесет операцию на левом колене. Об этом сообщает Globo.
Бразилия
По информации источника, восстановление 31-летнего игрока займет примерно десять месяцев. Неймар получил повреждение левого колена в матче отбора чемпионата мира 2026 года с Уругваем (0:2). У него было выявлено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска.
Сообщается, что «Аль-Хиляль» рассчитывал, что Неймар перенесет операцию в Париже, однако футболист будет прооперирован в Бразилии врачом национальной команды Родриго Ласмаром.
Минувшим летом Неймар перешел из «Пари Сен-Жермен» в «Аль-Хиляль» за 90 млн евро. За саудовский клуб бразилец провел пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.