Неймар пропустит 10 месяцев из-за операции на колене

По информации источника, восстановление 31-летнего игрока займет примерно десять месяцев. Неймар получил повреждение левого колена в матче отбора чемпионата мира 2026 года с Уругваем (0:2). У него было выявлено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска.

Сообщается, что «Аль-Хиляль» рассчитывал, что Неймар перенесет операцию в Париже, однако футболист будет прооперирован в Бразилии врачом национальной команды Родриго Ласмаром.