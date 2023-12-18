Лига конференций. «Буде-Глимт» Никиты Хайкина сыграет с «Аяксом»

В жеребьевке принимали участие 16 команд, которые заняли на групповом этапе вторые места в группах Лиги Конференций и третьи места в группах Лиги Европы. Победители пар пройдут в ⅛ финала турнира.

Амстердамский «Аякс», который неудачно стартовал в чемпионате Нидерландов, но после серии побед смог подняться на пятое место в турнирной таблице, встретится с действующим чемпионом Норвегии. Россиянин Никита Хайкин является основным голкипером клуба «Буде-Глимт», вместе с клубом трижды выигрывал чемпионат Норвегии.

Результаты жеребьевки Лиги конференций

«Аякс» (Нидерланды) — «Буде-Глимт» (Норвегия);

«Бетис» (Испания) — «Динамо» Загреб (Хорватия);

«Олимпиакос» (Греция) — «Ференцварош» (Венгрия);

«Штурм» (Австрия) — «Слован» (Словакия);

«Юнион» (Бельгия) — «Айнтрахт» (Германия);

«Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Гент» (Бельгия);

«Серветт» (Швейцария) — «Лудогорец» (Болгария);

«Мельде» (Норвегия) — «Легия» (Польша).

По итогам группового раунда Лиги конференций сезона-2023/24 в ⅛ финала с первых мест в группах вышли следующие команды: «Лилль» (Франция), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Виктория» (Чехия), «Брюгге» (Бельгя), «Астон Вилла» (Англия), «Фиорентина» (Италия), ПАОК (Греция), «Фенербахче» (Турция). Они сыграют с победителями пар дополнительного раунда.

Первые матчи ⅛ финала пройдут 15 февраля. Ответные встречи состоятся 22 февраля. Команды, которые указаны первыми, первые матчи проведут дома, ответные — в гостях.