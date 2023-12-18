Лига конференций. «Буде-Глимт» Никиты Хайкина сыграет с «Аяксом»
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка дополнительного раунда плей-офф Лиги конференций.
В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка дополнительного раунда плей-офф Лиги конференций.
В жеребьевке принимали участие 16 команд, которые заняли на групповом этапе вторые места в группах Лиги Конференций и третьи места в группах Лиги Европы. Победители пар пройдут в ⅛ финала турнира.
Амстердамский «Аякс», который неудачно стартовал в чемпионате Нидерландов, но после серии побед смог подняться на пятое место в турнирной таблице, встретится с действующим чемпионом Норвегии. Россиянин Никита Хайкин является основным голкипером клуба «Буде-Глимт», вместе с клубом трижды выигрывал чемпионат Норвегии.
По итогам группового раунда Лиги конференций сезона-2023/24 в ⅛ финала с первых мест в группах вышли следующие команды: «Лилль» (Франция), «Маккаби» Тель-Авив (Израиль), «Виктория» (Чехия), «Брюгге» (Бельгя), «Астон Вилла» (Англия), «Фиорентина» (Италия), ПАОК (Греция), «Фенербахче» (Турция). Они сыграют с победителями пар дополнительного раунда.
Первые матчи ⅛ финала пройдут 15 февраля. Ответные встречи состоятся 22 февраля. Команды, которые указаны первыми, первые матчи проведут дома, ответные — в гостях.
Финал Лиги конференций пройдет 29 мая на стадионе «Айя-София» в Афинах. В жеребьевке участвовал бывший защитник сборной Греции, чемпион Европы 2004 года Траянос Деллас.