«Байер» установил рекорд Германии по числу матчей без поражений
Леверкузенский «Байер» дома разгромил «Бохум» (4:0) в матче 16-го тура Бундеслиги.
Леверкузенский «Байер» дома разгромил «Бохум» (4:0) в матче 16-го тура Бундеслиги.
В составе хозяев хет-триком отметился чешский нападающий Патрик Шик (30', 32', 45+1'). Во втором тайме еще один мяч забил нигерийский форвард Виктор Бонифасе (69').
«Первые 30 минут для нас были нелегкими, крайне напряженными. После первого и второго забитого голов мы стали контролировать игру, и самое сложно уже было позади. Игроки показали сильный менталитет. Теперь команда уходит на заслуженный отдых. Конечно, мы надеялись провести первую часть сезона хорошо. У нас хорошее положение, и мы наслаждаемся этим. Но мы хотим продолжать в том же духе», — отметил после матча главный тренер «Байера» Хаби Алонсо.
«Байер» стал первой командой в истории немецкого профессионального футбола, начавшей сезон с 25 матчей подряд без поражений. Подопечные Алонсо одержали во всех турнирах 22 победы при трех ничейных результатах. Леверкузенцы делили очки только с «Баварией» (2:2), дортмундской «Боруссией» (1:1) и «Штутгартом» (1:1).
На новогодний перерыв «Байер» уходит в качестве лидера турнирной таблицы Бундеслиги, опережая на четыре очка идущей вторую «Баварию», у которой есть игра в запасе. Чемпионат Германии возобновится 12 января.