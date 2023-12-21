«Байер» установил рекорд Германии по числу матчей без поражений

«Первые 30 минут для нас были нелегкими, крайне напряженными. После первого и второго забитого голов мы стали контролировать игру, и самое сложно уже было позади. Игроки показали сильный менталитет. Теперь команда уходит на заслуженный отдых. Конечно, мы надеялись провести первую часть сезона хорошо. У нас хорошее положение, и мы наслаждаемся этим. Но мы хотим продолжать в том же духе», — отметил после матча главный тренер «Байера» Хаби Алонсо.