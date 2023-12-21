«Болонья» выбила «Интер» из борьбы за Кубок Италии

Основное время матча завершилось без забитых мячей, несмотря на то, что «Интер» на 65-й минуте получил право на пенальти. Удар нападающего Лаутаро Мартинеса парировал вратарь «Болоньи» Федерико Равалья.

«Интер» вышел вперед в самом начале дополнительного времени — на 92-й минуте после углового отличился защитник миланцев Карлос Аугусто. На 112-й минуте защитник «Болоньи» Сэм Бекема сравнял счет также после результативного розыгрыша углового. Спустя четыре минуты нападающий гостей Дэн Ндойе сумел реализовать выход один на один с вратарем «Интера» Эмилем Аудеро и принес победу в матче «Болонье».

Стоит отметить, что оба мяча «Болоньи» были забиты после результативных передач нападающего Джошуа Зиркзи.

«Мы разочарованы, ведь мы выигрывали Кубок два года подряд и заслуживали победы сегодня, тем более по такой игре. Но это футбол. У нас были проблемы только в последние 15 минут дополнительного времени. Мы не привыкли терять преимущество в счете, тем досаднее поражение после такой хорошей игры на протяжении более 90 минут. Ребята хотели выйти в четвертьфинал так же, как и болельщики», — сказал после матча главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.

«Болонья» впервые с сезона-2012/13 смогла выйти в четвертьфинал Кубка Италии, где ее соперником станет «Фиорентина». Четвертьфинальные матчи запланированы на 9—11 января .