ЕС признал незаконным решение ФИФА по запрету создания Суперлиги

«У ФИФА и УЕФА нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе. Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом», — говорится в решении Европейского суда юстиции.

В апреле 2021 года 12 европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги. Спустя несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а позднее и миланский «Интер» с мадридским «Атлетико». ФИФА, УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. Приверженность идее Суперлиги сохраняли итальянский «Ювентус», «Реал» и «Барселона», против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации в связи с проектом Суперлиги. Позднее «Ювентус» под давлением санкций запустил процедуру выхода из проекта Суперлиги.

В мае 2021 года суд ЕС зарегистрировал жалобу Суперлиги из-за нарушения правил конкуренции.