Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Бетис
Жирона
Футбол. Зарубежный
21:00
Кадис
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Брайтон
Футбол. Зарубежный
23:30
Алавес
Реал
Футбол. Зарубежный
23:30
Мальорка
Осасуна
Футбол. Зарубежный
20.12
Атлетик
Лас-Пальмас
10
Футбол. Зарубежный
20.12
Вильярреал
Сельта
32
Все события
Фоторепортажи
15Переезд Месси в США и победа «Манчестер Сити» в ЛЧ: главные спортивные события года
21Карьера Алана Дзагоева
12:21 (мск), источник: Sportmail.ru

ЕС признал незаконным решение ФИФА по запрету создания Суперлиги

Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги, говорится в релизе правовой организации.

Наверх
Источник: Reuters

«У ФИФА и УЕФА нет монополии на проведение клубных соревнований в Европе. Суперлига официально может быть создана в соответствии с европейским законом», — говорится в решении Европейского суда юстиции.

В апреле 2021 года 12 европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги. Спустя несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а позднее и миланский «Интер» с мадридским «Атлетико». ФИФА, УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. Приверженность идее Суперлиги сохраняли итальянский «Ювентус», «Реал» и «Барселона», против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации в связи с проектом Суперлиги. Позднее «Ювентус» под давлением санкций запустил процедуру выхода из проекта Суперлиги.

В мае 2021 года суд ЕС зарегистрировал жалобу Суперлиги из-за нарушения правил конкуренции.

В запуск Суперлиги инвесторы готовы вложить €15 млрд, а стоимость всего проекта оценивается в €100 млрд. План предусматривает, что инвесторы сохранят 15% будущего оборота, а 85% достанется двум членам-учредителям — «Реалу» и «Барселоне». Кроме того, им полагается бонус за поддержание проекта.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россияне назвали Романа Костомарова спортсменом года
Захарян поможет баскам взять три очка: прогноз на матч «Кадис» —...
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь