«Бавария» продлила контракт с чемпионом мира Томасом Мюллером

Самый титулованный немецкий футболист в истории Томас Мюллер продлил контракт с «Баварией» еще на один сезон, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

«Я рад, что мой путь в “Баварии” продолжается. Я хочу внести свой вклад в то, чтобы мы оставались успешными — и как команда, и как клуб в целом. Для меня важно быть основой и помогать вести команду в правильном направлении», — цитирует Мюллера пресс-служба команды.

Мюллер является воспитанником мюнхенского клуба. В составе основной команды он дебютировал в 2008 году. Таким образом, следующий сезон будет для футболиста 17-м в составе мюнхенской команды.

Томас Мюллер провел за первую команду «Баварии» 684 официальных матча, в которых забил 237 голов и сделал 261 голевую передачу. Нападающий занимает второе место в истории клуба по количеству матчей после Зеппа Майера (706 игр).