Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Райо Вальекано
Валенсия
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вердер
РБ Лейпциг
00
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия Д
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:30
Хоффенхайм
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
23:30
Атлетико
Хетафе
Футбол. Зарубежный
23:30
Гранада
Севилья
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
17.12
Бавария
Штутгарт
30
17.12
Байер
Айнтрахт Ф
30
17.12
Фрайбург
Кельн
20
16.12
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
31
16.12
Аугсбург
Боруссия Д
11
16.12
Бохум
Унион Б
30
16.12
Дармштадт
Вольфсбург
01
16.12
Майнц
Хайденхайм
01
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
19:42 (мск), источник: Sportmail.ru

«Бавария» продлила контракт с чемпионом мира Томасом Мюллером

Новое соглашение с 34-летним форвардом рассчитано до 30 июня 2025 года.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

Самый титулованный немецкий футболист в истории Томас Мюллер продлил контракт с «Баварией» еще на один сезон, сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

«Я рад, что мой путь в “Баварии” продолжается. Я хочу внести свой вклад в то, чтобы мы оставались успешными — и как команда, и как клуб в целом. Для меня важно быть основой и помогать вести команду в правильном направлении», — цитирует Мюллера пресс-служба команды.

Мюллер является воспитанником мюнхенского клуба. В составе основной команды он дебютировал в 2008 году. Таким образом, следующий сезон будет для футболиста 17-м в составе мюнхенской команды.

Томас Мюллер провел за первую команду «Баварии» 684 официальных матча, в которых забил 237 голов и сделал 261 голевую передачу. Нападающий занимает второе место в истории клуба по количеству матчей после Зеппа Майера (706 игр).

В составе мюнхенского клуба Мюллер завоевал 32 трофея. На его счету 12 титулов чемпиона Германии, шесть Кубков и восемь Суперкубков страны, также по два раза он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2014 году Томас Мюллер стал чемпионом мира в составе сборной Германии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Ник Кирьос высмеял Бориса Беккера за тюремное заключение
Более 70 тысяч фанатов «Боруссии» спели новогодние хиты
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь