Томас Мюллер одержал 101-ю победу в ЛЧ. Больше только у одного футболиста

34-летний нападающий Томас Мюллер вышел на замену на 77-й минуте. Для Мюллера эта победа стала 101-й в Лиге чемпионов за карьеру. По этому показателю немец сравнялся с испанским вратарем Икером Касильясом.

Чаще в Лиге чемпионов побеждал лишь португальский форвард Криштиану Роналду, на его счету 115 побед.

«Бавария» выиграла со счетом 2:1. На мяч полузащитника «Копенгагена» Лукаса Лерагера мюнхенцы ответили точными ударами Джамала Мусиалы и Матиса Теля.