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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Томас Мюллер одержал 101-ю победу в ЛЧ. Больше только у одного футболиста

«Бавария» в гостях одержала победу над «Копенгагеном» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Бавария
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Источник: AP 2023

34-летний нападающий Томас Мюллер вышел на замену на 77-й минуте. Для Мюллера эта победа стала 101-й в Лиге чемпионов за карьеру. По этому показателю немец сравнялся с испанским вратарем Икером Касильясом.

Чаще в Лиге чемпионов побеждал лишь португальский форвард Криштиану Роналду, на его счету 115 побед.

«Бавария» выиграла со счетом 2:1. На мяч полузащитника «Копенгагена» Лукаса Лерагера мюнхенцы ответили точными ударами Джамала Мусиалы и Матиса Теля.

После двух туров «Бавария» имеет в своем активе шесть набранных очков и сохраняет лидерство в группе A. За ней следуют «Галатасарай» с четырьмя очками, «Копенгаген» у которого одно очко и «Манчестер Юнайтед» не набравший ни одного балла.

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