Головин попал в сборную лучших игроков Лиги 1 по версии L'Equipe
Ведущее французское спортивное издание L'Equipe составило сборную лучших игроков чемпионата Франции после первой части сезона.
Ведущее французское спортивное издание L'Equipe составило сборную лучших игроков чемпионата Франции после первой части сезона.
В сборную вошел российский полузащитник «Монако» Александр Головин. За первую половину сезона футболист несколько раз попадал в сборную тура Лиги 1. Головин имеет среднюю оценку от издания по сезону 6,13 балла.
Состав сборной после первой части сезона Лиги 1 выглядит так:
Вратарь: Гийом Ресте («Тулуза», рейтинг 6,0).
Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», рейтинг 6,15); Жан-Клер Тодибо («Ницца», рейтинг 6,0); Данте («Ницца», рейтинг 6,18); Мельвен Бар («Ницца», рейтинг 5,76).
Полузащитники: Пьерр Лис-Мелу («Брест», рейтинг 6,5); Набиль Бенталеб («Лилль», рейтинг 6,0); Усман Дембеле («ПСЖ», рейтинг 6,0); Александр Головин («Монако», рейтинг 6,13); Ромен дель Кастильо («Брест», рейтинг 5,88).
Нападающий: Килиан Мбаппе («ПСЖ», рейтинг 6,13).
Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.
«Монако» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 33 очка.