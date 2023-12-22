Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Эмполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Дженоа
Футбол. Зарубежный
22:45
Монца
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:45
Салернитана
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
21.12
Алавес
Реал
01
Футбол. Зарубежный
21.12
Мальорка
Осасуна
32
Футбол. Зарубежный
21.12
Кристал Пэлас
Брайтон
11
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
20.12
Тулуза
Монако
12
20.12
Брест
Лорьян
40
20.12
Клермон Фут
Ренн
13
20.12
Лион
Нант
10
20.12
Монпелье
Марсель
11
20.12
Ницца
Ланс
20
20.12
ПСЖ
Метц
31
20.12
Реймс
Гавр
10
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
10:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Головин попал в сборную лучших игроков Лиги 1 по версии L'Equipe

Ведущее французское спортивное издание L'Equipe составило сборную лучших игроков чемпионата Франции после первой части сезона.

МонакоЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

В сборную вошел российский полузащитник «Монако» Александр Головин. За первую половину сезона футболист несколько раз попадал в сборную тура Лиги 1. Головин имеет среднюю оценку от издания по сезону 6,13 балла.

Состав сборной после первой части сезона Лиги 1 выглядит так:

Вратарь: Гийом Ресте («Тулуза», рейтинг 6,0).

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», рейтинг 6,15); Жан-Клер Тодибо («Ницца», рейтинг 6,0); Данте («Ницца», рейтинг 6,18); Мельвен Бар («Ницца», рейтинг 5,76).

Полузащитники: Пьерр Лис-Мелу («Брест», рейтинг 6,5); Набиль Бенталеб («Лилль», рейтинг 6,0); Усман Дембеле («ПСЖ», рейтинг 6,0); Александр Головин («Монако», рейтинг 6,13); Ромен дель Кастильо («Брест», рейтинг 5,88).

Нападающий: Килиан Мбаппе («ПСЖ», рейтинг 6,13).

Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

«Монако» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 33 очка.

Тулуза
1:2
Первый тайм: 1:2
Монако
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Капризов принес победу «Миннесоте» во втором матче подряд
Головин попал в сборную лучших игроков Лиги 1 по версии L'Equipe
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь