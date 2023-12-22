Головин попал в сборную лучших игроков Лиги 1 по версии L'Equipe

В сборную вошел российский полузащитник «Монако» Александр Головин. За первую половину сезона футболист несколько раз попадал в сборную тура Лиги 1. Головин имеет среднюю оценку от издания по сезону 6,13 балла.

Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне он принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.