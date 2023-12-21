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Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
09:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Думбия оформил покер в Лиге 1 за 26 минут: видео

«Брест» дома обыграл «Лорьян» (4:0) в матче 17-го тура чемпионата Франции.

Брест
ЛорьянЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Все четыре мяча в этом матче забил полузащитник «Бреста» Камори Думбия. Покер 20-летнего малийца уложился в 26 минут — он отличился на 22-й, 25-й, 29-й
и на третьей добавленной к первому тайму минуте.

Думбия стал вторым футболистом в Лиге 1 за последние 60 лет, кому удалось оформить покер в первом тайме. До него подобное в сезоне-2016/17 делал нападающий «ПСЖ» Эдисон Кавани в выездной игре против «Кана» (6:0).

Для Думбия это третий сезон в профессиональном футболе. Он выступает за «Брест» на правах аренды из «Реймса». На его счету 46 матчей в Лиге 1, в которых он забил девять мячей и сделал пять результативных передач.

«Брест» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции, отставая от лидирующего «ПСЖ» на девять матчей.

Брест
4:0
Первый тайм: 4:0
Лорьян
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