Думбия оформил покер в Лиге 1 за 26 минут: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=c37e57bbabb3fb24&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240069" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Все четыре мяча в этом матче забил полузащитник «Бреста» Камори Думбия. Покер 20-летнего малийца уложился в 26 минут — он отличился на 22-й, 25-й, 29-й

и на третьей добавленной к первому тайму минуте.

Думбия стал вторым футболистом в Лиге 1 за последние 60 лет, кому удалось оформить покер в первом тайме. До него подобное в сезоне-2016/17 делал нападающий «ПСЖ» Эдисон Кавани в выездной игре против «Кана» (6:0).

Для Думбия это третий сезон в профессиональном футболе. Он выступает за «Брест» на правах аренды из «Реймса». На его счету 46 матчей в Лиге 1, в которых он забил девять мячей и сделал пять результативных передач.