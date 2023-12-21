Младший брат Мбаппе дебютировал за «ПСЖ» в 16 лет
«Пари Сен-Жермен» дома обыграл «Метц» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Франции.
«Пари Сен-Жермен» дома обыграл «Метц» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Франции.
Дублем в составе парижской команды отметился нападающий Килиан Мбаппе (60', 83'), еще один мяч забил португальский полузащитник Витинья (49'). У «Метца» единственный точный удар на счету защитника Маттье Юдоля (72').
В добавленное ко второму тайму время в составе парижан дебютировал Этан Мбаппе — младший брат нападающего Килиана Мбаппе. На момент дебюта Этану было 16 лет 11 месяцев и 28 дней, благодаря чем он вошел в пятерку самых молодых игроков парижан в XXI веке.
Примечательно, что Килиан Мбаппе провел первый матч на взрослом уровне в аналогичном возрасте. На момент дебюта за «Монако» ему было 16 лет 11 месяцев и 12 дней.
Мбаппе-младший играет на позиции центрального полузащитника и выступает за юниорскую команду «ПСЖ» до 19 лет. В этом сезоне он провел за нее 19 матчей, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.
«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, опережая ближайшего преследователя в лице «Ниццы» на пять очков. Это был последний тур чемпионата Франции перед уходом на новогодний перерыв. Турнир возобновится 13 января.