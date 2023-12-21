Младший брат Мбаппе дебютировал за «ПСЖ» в 16 лет

Дублем в составе парижской команды отметился нападающий Килиан Мбаппе (60', 83'), еще один мяч забил португальский полузащитник Витинья (49'). У «Метца» единственный точный удар на счету защитника Маттье Юдоля (72').

В добавленное ко второму тайму время в составе парижан дебютировал Этан Мбаппе — младший брат нападающего Килиана Мбаппе. На момент дебюта Этану было 16 лет 11 месяцев и 28 дней, благодаря чем он вошел в пятерку самых молодых игроков парижан в XXI веке.

Примечательно, что Килиан Мбаппе провел первый матч на взрослом уровне в аналогичном возрасте. На момент дебюта за «Монако» ему было 16 лет 11 месяцев и 12 дней.

Мбаппе-младший играет на позиции центрального полузащитника и выступает за юниорскую команду «ПСЖ» до 19 лет. В этом сезоне он провел за нее 19 матчей, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.