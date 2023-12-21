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17:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Чеферин — о Суперлиге: Увидим топ-турнир с двумя клубами

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на решение суда ЕС, который признал незаконным запрет ФИФА и УЕФА на создание Суперлиги.

Реал
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Источник: Reuters

Сегодня, 21 декабря, Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги. Таким образом, турниры с участием клубов из разных стран, такие как Суперлига, официально могут быть созданы в соответствии с европейским законом.

Вдохновителем идеи Суперлиги параллельно или в противовес клубным турнирам УЕФА является президент «Реала» Флорентино Перес. Проект, обещающий значительную финансовую прибыль, поддерживает «Барселона». Почти все остальные клубы, называвшиеся два года назад в числе возможных сооснователей лиги, позже выступили с отказом от участия в нем, столкнувшись с сопротивлением УЕФА и критикой болельщиков.

«Мы не будем пытаться остановить их. Они могут создавать все, что хотят. Хочу, чтобы Суперлига стартовала как можно скорее. Мы увидим замечательный турнир с участием двух клубов. Футбол не продается», — приводит слова Чеферина журналист Фабрицио Романо в одной из своих соцсетей.

Уже представлен предварительный формат проведения Суперлиги. Тем временем ряд европейских топ-клубов, чемпионатов и футбольных ассоциаций публично выступил против турнира.

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