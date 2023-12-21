Представлен предварительный формат проведения Суперлиги
Компания A22 Sports Management, занимающаяся созданием Суперлиги, представила предварительный формат проведения турнира. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Компания A22 Sports Management, занимающаяся созданием Суперлиги, представила предварительный формат проведения турнира. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Предполагается, что в Суперлиге примут участие 64 клуба, которые будут поделены на три дивизиона — Star, Gold и Blue. Первые два дивизиона будут включать в себя по 16 команд, третий будет состоять из 32 команды.
Внутри дивизионов все участники будут поделены на группы по восемь команд. Каждой команде предстоит сыграть в турнире минимум 14 игр — по семь дома и в гостях. Для сравнения, в нынешнем формате Лиге чемпионов каждая команда без учета квалификации может провести максимум 13 матчей.
Суперлига будет проходить в две стадии — групповой турнир и плей-офф. В дивизионах Star и Gold в плей-офф будут выходить по четыре лучших команды из каждой группы, в дивизионе Blue в игры на вылет их каждой группы попадут по две команды. Плей-офф будет стартовать со стадии четвертьфинала и будет проходить в привычном двухматчевом формате. Финал пройдет на нейтральном поле.
Между дивизионами будет существовать система повышения и понижения в классе. Из лиг Star и Gold по итогам сезона будут вылетать по две худшие команды, их заменят на финалистов лиг Gold и Blue. Из лиги Blue по итогам сезона выбывают сразу 20 команд, которые в следующем розыгрыше заменят лучшие команды национальных чемпионатов. Таким образом, Суперлига предполагает формат открытого турнира с непостоянным списком участников.
Суперлигу планирует запустить уже в 2025 году. A22 обещает, что болельщики смогут смотреть новую Суперлигу бесплатно.
«Предложение также включает в себя инновационные планы по запуску ведущей в мире спортивной потоковой платформы для болельщиков под названием Unify, где миллиарды болельщиков смогут бесплатно смотреть в прямом эфире все матчи Суперлиги», — отмечает компания.