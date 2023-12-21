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15:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Представлен предварительный формат проведения Суперлиги

Компания A22 Sports Management, занимающаяся созданием Суперлиги, представила предварительный формат проведения турнира. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Источник: Reuters

Предполагается, что в Суперлиге примут участие 64 клуба, которые будут поделены на три дивизиона — Star, Gold и Blue. Первые два дивизиона будут включать в себя по 16 команд, третий будет состоять из 32 команды.

Внутри дивизионов все участники будут поделены на группы по восемь команд. Каждой команде предстоит сыграть в турнире минимум 14 игр — по семь дома и в гостях. Для сравнения, в нынешнем формате Лиге чемпионов каждая команда без учета квалификации может провести максимум 13 матчей.

Суперлига будет проходить в две стадии — групповой турнир и плей-офф. В дивизионах Star и Gold в плей-офф будут выходить по четыре лучших команды из каждой группы, в дивизионе Blue в игры на вылет их каждой группы попадут по две команды. Плей-офф будет стартовать со стадии четвертьфинала и будет проходить в привычном двухматчевом формате. Финал пройдет на нейтральном поле.

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Между дивизионами будет существовать система повышения и понижения в классе. Из лиг Star и Gold по итогам сезона будут вылетать по две худшие команды, их заменят на финалистов лиг Gold и Blue. Из лиги Blue по итогам сезона выбывают сразу 20 команд, которые в следующем розыгрыше заменят лучшие команды национальных чемпионатов. Таким образом, Суперлига предполагает формат открытого турнира с непостоянным списком участников.

Суперлигу планирует запустить уже в 2025 году. A22 обещает, что болельщики смогут смотреть новую Суперлигу бесплатно.

«Предложение также включает в себя инновационные планы по запуску ведущей в мире спортивной потоковой платформы для болельщиков под названием Unify, где миллиарды болельщиков смогут бесплатно смотреть в прямом эфире все матчи Суперлиги», — отмечает компания.

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