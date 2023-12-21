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14:10 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА: решение Европейского суда не означает признание Суперлиги

УЕФА сделало официальное заявление после того, как Европейский суд признал незаконными ее действия по запрету создания Суперлиги.

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Источник: Reuters

Ранее Европейский суд постановил, что правила ФИФА и УЕФА о предварительном одобрении с ними межклубных футбольных соревнований противоречат европейскому законодательству. Таким образом, Суперлига и иные межклубные турниры могут быть организованы без согласия ФИФА и УЕФА.

«Это решение не означает одобрения или признания так называемой “суперлиги”, а скорее подчеркивает уже существовавший недостаток в системе предварительного утверждения УЕФА — технический аспект, который уже был выявлен и рассмотрен в июне 2022 года. УЕФА уверен в надежности своих новых правил и, в частности, в том, что они отвечают всем соответствующим европейским законам и регламентам.

УЕФА по-прежнему решительно настроен поддерживать европейскую футбольную пирамиду и гарантировать, что она и дальше будет служить более широким интересам общества. Мы продолжим определять европейскую спортивную модель совместно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, институтами ЕС, правительствами и партнерами.

Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида, которую болельщики и все заинтересованные стороны признали незаменимой моделью, будет защищена от угрозы раскола европейскими и национальными законами», — сказано в сообщении на официальном сайте УЕФА.

Также УЕФА сообщил, что сегодня по поводу решения Европейского суда по Суперлиге будет созвана специальная пресс-конференция.

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