УЕФА: решение Европейского суда не означает признание Суперлиги

«Это решение не означает одобрения или признания так называемой “суперлиги”, а скорее подчеркивает уже существовавший недостаток в системе предварительного утверждения УЕФА — технический аспект, который уже был выявлен и рассмотрен в июне 2022 года. УЕФА уверен в надежности своих новых правил и, в частности, в том, что они отвечают всем соответствующим европейским законам и регламентам.



УЕФА по-прежнему решительно настроен поддерживать европейскую футбольную пирамиду и гарантировать, что она и дальше будет служить более широким интересам общества. Мы продолжим определять европейскую спортивную модель совместно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, институтами ЕС, правительствами и партнерами.



Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида, которую болельщики и все заинтересованные стороны признали незаменимой моделью, будет защищена от угрозы раскола европейскими и национальными законами», — сказано в сообщении на официальном сайте УЕФА.