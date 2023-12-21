УЕФА: решение Европейского суда не означает признание Суперлиги
УЕФА сделало официальное заявление после того, как Европейский суд признал незаконными ее действия по запрету создания Суперлиги.
УЕФА сделало официальное заявление после того, как Европейский суд признал незаконными ее действия по запрету создания Суперлиги.
Ранее Европейский суд постановил, что правила ФИФА и УЕФА о предварительном одобрении с ними межклубных футбольных соревнований противоречат европейскому законодательству. Таким образом, Суперлига и иные межклубные турниры могут быть организованы без согласия ФИФА и УЕФА.
«Это решение не означает одобрения или признания так называемой “суперлиги”, а скорее подчеркивает уже существовавший недостаток в системе предварительного утверждения УЕФА — технический аспект, который уже был выявлен и рассмотрен в июне 2022 года. УЕФА уверен в надежности своих новых правил и, в частности, в том, что они отвечают всем соответствующим европейским законам и регламентам.
УЕФА по-прежнему решительно настроен поддерживать европейскую футбольную пирамиду и гарантировать, что она и дальше будет служить более широким интересам общества. Мы продолжим определять европейскую спортивную модель совместно с национальными ассоциациями, лигами, клубами, болельщиками, игроками, тренерами, институтами ЕС, правительствами и партнерами.
Мы верим, что основанная на солидарности европейская футбольная пирамида, которую болельщики и все заинтересованные стороны признали незаменимой моделью, будет защищена от угрозы раскола европейскими и национальными законами», — сказано в сообщении на официальном сайте УЕФА.
Также УЕФА сообщил, что сегодня по поводу решения Европейского суда по Суперлиге будет созвана специальная пресс-конференция.