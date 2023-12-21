Перес: Решение по Суперлиге разделит футбол на до и после

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги. Таким образом, межклубные турниры, такие, как Суперлига, официально могут быть созданы в соответствии с европейским законом.

«В ближайшие дни мы детально изучим сферу действия этого постановления, но я хотел бы предвосхитить два вывода, имеющих большое историческое значение. Во-первых, европейский клубный футбол не является и никогда больше не будет монополией. Во-вторых, с сегодняшнего дня клубы будут хозяевами своей судьбы. Мы, клубы, видим, что наше право предлагать и продвигать европейские соревнования, которые модернизируют наш спорт и привлекают болельщиков со всего мира, полностью признано», — приводит слова Флорентино Переса пресс-служба мадридского клуба.

«Мы находимся в начале новой эры, в которой можем работать в условиях свободы, в конструктивном диалоге, без угроз, без действий против чего-либо или кого-либо, с целью инноваций и модернизации футбола, чтобы продолжать питать страсть болельщиков. С сегодняшнего дня настоящее и будущее европейского футбола окончательно переходит в руки клубов, игроков и их болельщиков. Наша судьба принадлежит нам, и на нас лежит огромная ответственность. Этот день ознаменует собой “до” и “после”. Это великий день в истории футбола и спорта», — добавил президент «Реала».