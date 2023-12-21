Перес: Решение по Суперлиге разделит футбол на до и после
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал решение Европейского суда.
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал решение Европейского суда.
21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги. Таким образом, межклубные турниры, такие, как Суперлига, официально могут быть созданы в соответствии с европейским законом.
«В ближайшие дни мы детально изучим сферу действия этого постановления, но я хотел бы предвосхитить два вывода, имеющих большое историческое значение. Во-первых, европейский клубный футбол не является и никогда больше не будет монополией. Во-вторых, с сегодняшнего дня клубы будут хозяевами своей судьбы. Мы, клубы, видим, что наше право предлагать и продвигать европейские соревнования, которые модернизируют наш спорт и привлекают болельщиков со всего мира, полностью признано», — приводит слова Флорентино Переса пресс-служба мадридского клуба.
«Мы находимся в начале новой эры, в которой можем работать в условиях свободы, в конструктивном диалоге, без угроз, без действий против чего-либо или кого-либо, с целью инноваций и модернизации футбола, чтобы продолжать питать страсть болельщиков. С сегодняшнего дня настоящее и будущее европейского футбола окончательно переходит в руки клубов, игроков и их болельщиков. Наша судьба принадлежит нам, и на нас лежит огромная ответственность. Этот день ознаменует собой “до” и “после”. Это великий день в истории футбола и спорта», — добавил президент «Реала».
В апреле 2021 года 12 европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира — Суперлиги. Спустя несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а позднее и миланский «Интер» с мадридским «Атлетико». ФИФА, УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. Приверженность идее Суперлиги сохраняли итальянский «Ювентус», «Реал» и «Барселона», против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации в связи с проектом Суперлиги. Позднее «Ювентус» под давлением санкций запустил процедуру выхода из проекта Суперлиги.