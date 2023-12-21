Великобритания запретит клубам АПЛ играть в Суперлиге
Правительство Великобритании запретит клубам АПЛ участвовать в Суперлиге и других межклубных турнирах, «отколовшимися» от общей системы. Об этом сообщает The Athletic.
Правительство Великобритании запретит клубам АПЛ участвовать в Суперлиге и других межклубных турнирах, «отколовшимися» от общей системы. Об этом сообщает The Athletic.
В ближайшее время британское правительство подготовит законопроект, который закрепит этот запрет на законодательном уровне.
«Мы отмечаем решение Европейского суда по поводу Суперлиги. Попытка создать отдельный турнир стала определяющим моментом в английском футболе и была повсеместно осуждена болельщиками, клубами и правительством. В то время мы приняли решительные меры. В ближайшее время мы представим законопроект, который не позволит клубам участвовать в подобных соревнованиях в будущем», — сообщили в министерстве культуры, СМИ и спорта Великобритании.
Тем временем ряд европейских топ-клубов публично выступил против Суперлиги. О нежелании участвовать в этом турнире на данный момент официально заявили английский «Манчестер Юнайтед», испанские «Атлетико» и «Севилья», а также немецкая «Бавария».