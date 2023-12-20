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09:52 (мск), источник: Sportmail.ru

«Челси» по пенальти обыграл «Ньюкасл» в ¼ финала Кубка лиги

Лондонский «Челси» дома победил «Ньюкасл» (1:1, пен. 4:2) в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги.

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Источник: Reuters

Счет в матче был открыт на 16-й минуте после точного удара нападающего «Ньюкасла» Каллума Уилсона. В компенсированное ко второму тайму время счет сравнял украинский полузащитник Михаил Мудрик.

Исход матча решался в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались игроки «Челси». Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер пробил мимо ворот, а удар его одноклубника Мэтта Ритчи отразил вратарь лондонцев Джордже Петрович.

Стоит отметить, что на 69-й минуте в официальном матче за «Челси» дебютировал нападающий Кристофер Нкунку, купленный у «Лейпцига» за 60 млн евро. 26-летний француз пропускал первую половину сезона из-за травмы колена, которую он получил во время предсезонного матча.

В других четвертьфинальных матчах «Фулхэм» по пенальти обыграл «Эвертон» (1:1, пен. 7:6), а «Миддлсбро» победил «Порт Вэйл» (3:0). Заключительную путевку в полуфинал Кубка лиги сегодня разыграют между собой «Ливерпуль» и «Вест Хэм», после чего состоится жеребьевка полуфинальных пар.

Полуфинальные матчи турнира пройдут в январе, при этом каждая из команд сыграет по одной встрече дома и в гостях. Финал Кубка английской лиги состоится 25 февраля на стадионе «Уэмбли».

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