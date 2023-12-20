Эрлинг Холанд стал спортсменом года по версии BBC
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим спортсменом 2023 года по версии ВВС.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим спортсменом 2023 года по версии ВВС.
23-летний норвежец стал обладателем награды BBC Sport Personality of the Year, которую ежегодно вручают спортсмену, достигшему наибольших успехов по итогам года.
В борьбе за приз Холанд обошел сербского теннисиста Новака Джоковича, нидерландского пилота «Формулы-1» Макса Ферстаппена, американскую гимнастку Симону Байлз, футболистку «Барселоны» и сборной Испании Айтану Бонмати и капитана сборной ЮАР по регби Сияматанда Колиси.
В минувшем сезоне Холанд забил 52 гола в 53 матчах за «Манчестер Сити» и помог клубу сделать первый в истории требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
Кроме того, BBC назвал «Манчестер Сити» лучшей командой года, а Хосепа Гвардиолу — лучшим тренером года.