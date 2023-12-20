Эрлинг Холанд стал спортсменом года по версии BBC

23-летний норвежец стал обладателем награды BBC Sport Personality of the Year, которую ежегодно вручают спортсмену, достигшему наибольших успехов по итогам года.

В борьбе за приз Холанд обошел сербского теннисиста Новака Джоковича, нидерландского пилота «Формулы-1» Макса Ферстаппена, американскую гимнастку Симону Байлз, футболистку «Барселоны» и сборной Испании Айтану Бонмати и капитана сборной ЮАР по регби Сияматанда Колиси.

В минувшем сезоне Холанд забил 52 гола в 53 матчах за «Манчестер Сити» и помог клубу сделать первый в истории требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.