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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
09:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Эрлинг Холанд стал спортсменом года по версии BBC

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим спортсменом 2023 года по версии ВВС.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

23-летний норвежец стал обладателем награды BBC Sport Personality of the Year, которую ежегодно вручают спортсмену, достигшему наибольших успехов по итогам года.

В борьбе за приз Холанд обошел сербского теннисиста Новака Джоковича, нидерландского пилота «Формулы-1» Макса Ферстаппена, американскую гимнастку Симону Байлз, футболистку «Барселоны» и сборной Испании Айтану Бонмати и капитана сборной ЮАР по регби Сияматанда Колиси.

В минувшем сезоне Холанд забил 52 гола в 53 матчах за «Манчестер Сити» и помог клубу сделать первый в истории требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Кроме того, BBC назвал «Манчестер Сити» лучшей командой года, а Хосепа Гвардиолу — лучшим тренером года.

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Эрлинг Холанд стал спортсменом года по версии BBC
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