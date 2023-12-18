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11:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Кейн установил новый рекорд результативности в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» Харри Кейн установил новый рекорд результативности в чемпионате Германии. Об этом сообщает Gracenote Live.

Бавария
ШтутгартЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

30-летний англичанин отметился дублем в домашнем матче 15-го тура Бундеслиги со «Штутгартом» (3:0). Кейн достиг отметки 20 забитых мячей за 14 игр, что стало новым рекордом чемпионата Германии. Он побил рекорд нападающего «Гамбурга» Уве Зеелера, который в сезоне-1963/64 достиг этой отметки за 21 матч.

Стоит отметить, что к повторению достижению Зеелера был близок экс-нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд. В 2020 году норвежец забил первые 20 мячей в Бундеслиге за 22 игры.

Если Кейну удастся сохранить такой голевой темп на протяжении всего сезона, то в своем дебютном сезоне в Германии он сможет побить рекорд Бундеслиги по числу забитых мячей за сезон. Сейчас этот рекорд принадлежит экс-нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому, который в сезоне-2020/21 забил 41 гол.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» минувшим летом за 95 млн евро. Англичанин провел за мюнхенцев 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и сделал восемь результативных передач.

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3:0
Первый тайм: 1:0
Штутгарт
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