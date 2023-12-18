Кейн установил новый рекорд результативности в Бундеслиге

30-летний англичанин отметился дублем в домашнем матче 15-го тура Бундеслиги со «Штутгартом» (3:0). Кейн достиг отметки 20 забитых мячей за 14 игр, что стало новым рекордом чемпионата Германии. Он побил рекорд нападающего «Гамбурга» Уве Зеелера, который в сезоне-1963/64 достиг этой отметки за 21 матч.

Стоит отметить, что к повторению достижению Зеелера был близок экс-нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд. В 2020 году норвежец забил первые 20 мячей в Бундеслиге за 22 игры.

Если Кейну удастся сохранить такой голевой темп на протяжении всего сезона, то в своем дебютном сезоне в Германии он сможет побить рекорд Бундеслиги по числу забитых мячей за сезон. Сейчас этот рекорд принадлежит экс-нападающему «Баварии» Роберту Левандовскому, который в сезоне-2020/21 забил 41 гол.