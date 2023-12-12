Роналду сравнялся с Холандом по количеству голов в 2023 году
На счету обоих нападающих по 50 забитых мячей.
На счету обоих нападающих по 50 забитых мячей.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 50-й гол в 2023 году.
11 декабря португалец отличился в матче против «Аль-Шабаба» в четвертьфинале Кубка короля Саудовской Аравии. «Аль-Наср» победил с счетом 5:2 и вышел в полуфинал турнира, где встретится с «Аль-Халиджем».
Таким образом, 38-летний Киштиану Роналду обогнал Гарри Кейна и Килиана Мбаппе, забивших по 49 мячей за клуб и сборную, и догнал нападающего Эрлинга Холанда (50 голов).
Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контракт с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 22 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 10 результативных передач.