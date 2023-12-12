Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Ланс
Севилья
Футбол. Еврокубки
20:45
ПСВ
Арсенал
Футбол. Зарубежный
11.12
Райо Вальекано
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
11.12
Кальяри
Сассуоло
21
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
Бавария
Футбол. Еврокубки
23:00
Копенгаген
Галатасарай
Все события
Фоторепортажи
25Слезы и улыбки: футболистки «Зенита» выиграли ЧР
18Снежная битва ЦСКА и «Ростова»
09:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду сравнялся с Холандом по количеству голов в 2023 году

На счету обоих нападающих по 50 забитых мячей.

Наверх
Источник: Reuters

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 50-й гол в 2023 году.

11 декабря португалец отличился в матче против «Аль-Шабаба» в четвертьфинале Кубка короля Саудовской Аравии. «Аль-Наср» победил с счетом 5:2 и вышел в полуфинал турнира, где встретится с «Аль-Халиджем».

Таким образом, 38-летний Киштиану Роналду обогнал Гарри Кейна и Килиана Мбаппе, забивших по 49 мячей за клуб и сборную, и догнал нападающего Эрлинга Холанда (50 голов).

Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контракт с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 22 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и сделал 10 результативных передач.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Джокович назвал самого совершенного теннисиста в мире
Две голевые передачи Ничушкина принесли победу «Колорадо»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь