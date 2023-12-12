«Интер Майами» назвал дату матча с «Аль-Насром»

29 января клуб Дэвида Бекхэма сыграет с лидером саудовской лиги «Аль-Хилялем», а 1 февраля проведет товарищескую встречу против «Аль-Насра», за который играет Криштиану Роналду. Оба матча пройдут в Эр-Рияде в рамках турнира Riyadh Season Cup.

Таким образом, Месси и Роналду вновь получат возможность сыграть друг против друга. Последний раз они встречались на поле в январе 2023 года, когда «Пари Сен-Жермен» в выставочном матче переиграл сборную звезд Эр-Рияда (5:4), составленную из игроков «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». В этой встрече Месси отличился одним забитым мячом, Роналду — двумя.

Кроме того, у «Интер Майами» запланированы товарищеские матчи со сборной Сальвадора (20 января) и со сборной звезд чемпионата Гонконга (4 февраля).

Месси перешел в «Интер Майами» в июле этого года. На счету 36-летнего аргентинца 14 матчей, в которых он забил 11 мячей и сделал пять голевых передач. Его контракт рассчитан до конца 2025 года.