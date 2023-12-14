Месси, Мбаппе и Холанд претендуют на награду от ФИФА
Названы имена претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.
Названы имена претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.
Аргентинец Лионель Месси, француз Килиан Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанд вошли в тройку претендентов на звание лучшего игрока 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Лионель Месси выступает за американский «Интер Майами», в декабре 2022 года нападающий стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины. Прошлый сезон форвард провел в составе французского «Пари Сен-Жермен», с которым стал чемпионом Франции.
Килиан Мбаппе вместе со сборной Франции стал финалистом чемпионата мира 2022. Нападающий выступает за «ПСЖ», с которым в прошлом сезоне стал чемпионом страны.
Эрлинг Холанд является игроком английского «Манчестер Сити», в прошлом сезоне он стал победителем чемпионата и Кубка Англии, а также выиграл Лигу чемпионов.
На награду лучшему игроку в женском футболе претендуют чемпионки мира из Испании Айтана Бонмати и Дженнифер Эрмосо, а также представительница Колумбии Линда Кайседо.
Награда лучшему игроку по версии ФИФА вручается с 2017 года. По два раза приз получали Месси, португалец Криштиану Роналду и поляк Роберт Левандовски, один раз победителем признавался хорват Лука Модрич.