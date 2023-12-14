Месси, Мбаппе и Холанд претендуют на награду от ФИФА

Аргентинец Лионель Месси, француз Килиан Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанд вошли в тройку претендентов на звание лучшего игрока 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Лионель Месси выступает за американский «Интер Майами», в декабре 2022 года нападающий стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины. Прошлый сезон форвард провел в составе французского «Пари Сен-Жермен», с которым стал чемпионом Франции.

Килиан Мбаппе вместе со сборной Франции стал финалистом чемпионата мира 2022. Нападающий выступает за «ПСЖ», с которым в прошлом сезоне стал чемпионом страны.

Эрлинг Холанд является игроком английского «Манчестер Сити», в прошлом сезоне он стал победителем чемпионата и Кубка Англии, а также выиграл Лигу чемпионов.

На награду лучшему игроку в женском футболе претендуют чемпионки мира из Испании Айтана Бонмати и Дженнифер Эрмосо, а также представительница Колумбии Линда Кайседо.