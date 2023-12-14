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18:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси, Мбаппе и Холанд претендуют на награду от ФИФА

Названы имена претендентов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

ПСЖ
Франция
Аргентина
Манчестер Сити
Норвегия
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Источник: ФИФА

Аргентинец Лионель Месси, француз Килиан Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанд вошли в тройку претендентов на звание лучшего игрока 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Лионель Месси выступает за американский «Интер Майами», в декабре 2022 года нападающий стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины. Прошлый сезон форвард провел в составе французского «Пари Сен-Жермен», с которым стал чемпионом Франции.

Килиан Мбаппе вместе со сборной Франции стал финалистом чемпионата мира 2022. Нападающий выступает за «ПСЖ», с которым в прошлом сезоне стал чемпионом страны.

Эрлинг Холанд является игроком английского «Манчестер Сити», в прошлом сезоне он стал победителем чемпионата и Кубка Англии, а также выиграл Лигу чемпионов.

На награду лучшему игроку в женском футболе претендуют чемпионки мира из Испании Айтана Бонмати и Дженнифер Эрмосо, а также представительница Колумбии Линда Кайседо.

Награда лучшему игроку по версии ФИФА вручается с 2017 года. По два раза приз получали Месси, португалец Криштиану Роналду и поляк Роберт Левандовски, один раз победителем признавался хорват Лука Модрич.

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