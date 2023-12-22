Семененко во второй раз стал чемпионом России по фигурному катанию

20-летний фигурист набрал в сумме за две программы 294,75 балла. Второе место занял Владислав Дикиджи, набрав 293,74 балла, тройку замкнул Петр Гуменник, в его активе 292,42 балла. В прошлом году Семененко также завоевал золото чемпионата России.

Евгений Семененко с восьми лет тренируется у Алексея и Татьяны Мишиных. В 2021 году он завоевал золото на командном чемпионате мира.

Ранее Александра Степанова и Иван Букин стали победителями соревнований в танцах на льду. Они стали трехкратными чемпионами России.