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17:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Семененко во второй раз стал чемпионом России по фигурному катанию

Евгений Семененко выиграл золото чемпионата России по фигурному катанию во второй раз подряд.

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20-летний фигурист набрал в сумме за две программы 294,75 балла. Второе место занял Владислав Дикиджи, набрав 293,74 балла, тройку замкнул Петр Гуменник, в его активе 292,42 балла. В прошлом году Семененко также завоевал золото чемпионата России.

Евгений Семененко с восьми лет тренируется у Алексея и Татьяны Мишиных. В 2021 году он завоевал золото на командном чемпионате мира.

Ранее Александра Степанова и Иван Букин стали победителями соревнований в танцах на льду. Они стали трехкратными чемпионами России.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске и завершится 23 декабря.

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