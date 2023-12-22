Семененко во второй раз стал чемпионом России по фигурному катанию
Евгений Семененко выиграл золото чемпионата России по фигурному катанию во второй раз подряд.
Евгений Семененко выиграл золото чемпионата России по фигурному катанию во второй раз подряд.
20-летний фигурист набрал в сумме за две программы 294,75 балла. Второе место занял Владислав Дикиджи, набрав 293,74 балла, тройку замкнул Петр Гуменник, в его активе 292,42 балла. В прошлом году Семененко также завоевал золото чемпионата России.
Евгений Семененко с восьми лет тренируется у Алексея и Татьяны Мишиных. В 2021 году он завоевал золото на командном чемпионате мира.
Ранее Александра Степанова и Иван Букин стали победителями соревнований в танцах на льду. Они стали трехкратными чемпионами России.
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске и завершится 23 декабря.