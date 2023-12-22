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14:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Степанова и Букин стали трехкратными чемпионами России в танцах на льду

Александра Степанова и Иван Букин стали победителями чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду.

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Источник: Чемпионат.com

В сумме за ритм‑танец и произвольный танец фигуристы набрали 217,72 балла. Серебро завоевала пара Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (204,90), бронзовыми призерами стали Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (198,90).

Степанова и Букин стали трехкратными чемпионами России. До этого они становились лучшими в сезоне-2020/21 и в сезоне-2021/22. Прошлый сезон пара пропустила из-за беременности Степановой, тогда победа досталась паре Худайбердиева — Базин.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске. Сегодня мужчины представят произвольные программы, а женщины выступят с короткими программами. Соревнования завершатся 24 декабря.

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