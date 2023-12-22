Степанова и Букин стали трехкратными чемпионами России в танцах на льду
Александра Степанова и Иван Букин стали победителями чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду.
Александра Степанова и Иван Букин стали победителями чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду.
В сумме за ритм‑танец и произвольный танец фигуристы набрали 217,72 балла. Серебро завоевала пара Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (204,90), бронзовыми призерами стали Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (198,90).
Степанова и Букин стали трехкратными чемпионами России. До этого они становились лучшими в сезоне-2020/21 и в сезоне-2021/22. Прошлый сезон пара пропустила из-за беременности Степановой, тогда победа досталась паре Худайбердиева — Базин.
Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Челябинске. Сегодня мужчины представят произвольные программы, а женщины выступят с короткими программами. Соревнования завершатся 24 декабря.