Степанова и Букин стали трехкратными чемпионами России в танцах на льду

В сумме за ритм‑танец и произвольный танец фигуристы набрали 217,72 балла. Серебро завоевала пара Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (204,90), бронзовыми призерами стали Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (198,90).

Степанова и Букин стали трехкратными чемпионами России. До этого они становились лучшими в сезоне-2020/21 и в сезоне-2021/22. Прошлый сезон пара пропустила из-за беременности Степановой, тогда победа досталась паре Худайбердиева — Базин.