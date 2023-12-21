Владислав Дикиджи лидирует после короткой программы на ЧР
На настоящий момент лучшее место Дикиджи на чемпионатах России по фигурному катанию — 11-е в 2021 году.
На настоящий момент лучшее место Дикиджи на чемпионатах России по фигурному катанию — 11-е в 2021 году.
Владислав Дикиджи лидирует после короткой программы на проходящем в Челябинске чемпионате России.
Дикиджи получил за свой прокат 102,70 балла. На втором месте — Евгений Семененко (101.19). На третьем — Дмитрий Алиев (99.20).
Петр Гуменник после короткой программы находится на четвертом месте (91.84). Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк занимает 11-е место после короткой программы.
22 декабря мужчины-одиночники продолжат соревнования. 17 фигуристов представят произвольную программу. Алексей Ерохов получил травму ноги, упав с тройного акселя, и снялся с турнира.
19-летний Владислав Дикиджи тренируется в Санкт-Петербурге под руководством ученика Алексея Мишина Олега Татаурова. Дикиджи победил на этапах Гран-при России в Казани и Москве, став единственным фигуристом, которому в сезоне-2023/24 удалось выиграть больше одного старта.