Владислав Дикиджи лидирует после короткой программы на ЧР

Владислав Дикиджи лидирует после короткой программы на проходящем в Челябинске чемпионате России.

Дикиджи получил за свой прокат 102,70 балла. На втором месте — Евгений Семененко (101.19). На третьем — Дмитрий Алиев (99.20).

Петр Гуменник после короткой программы находится на четвертом месте (91.84). Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк занимает 11-е место после короткой программы.

22 декабря мужчины-одиночники продолжат соревнования. 17 фигуристов представят произвольную программу. Алексей Ерохов получил травму ноги, упав с тройного акселя, и снялся с турнира.