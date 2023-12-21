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16:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Владислав Дикиджи лидирует после короткой программы на ЧР

На настоящий момент лучшее место Дикиджи на чемпионатах России по фигурному катанию — 11-е в 2021 году.

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Источник: РИА "Новости"

Владислав Дикиджи лидирует после короткой программы на проходящем в Челябинске чемпионате России.

Дикиджи получил за свой прокат 102,70 балла. На втором месте — Евгений Семененко (101.19). На третьем — Дмитрий Алиев (99.20).

Петр Гуменник после короткой программы находится на четвертом месте (91.84). Олимпийский чемпион в командных соревнованиях Марк Кондратюк занимает 11-е место после короткой программы.

22 декабря мужчины-одиночники продолжат соревнования. 17 фигуристов представят произвольную программу. Алексей Ерохов получил травму ноги, упав с тройного акселя, и снялся с турнира.

19-летний Владислав Дикиджи тренируется в Санкт-Петербурге под руководством ученика Алексея Мишина Олега Татаурова. Дикиджи победил на этапах Гран-при России в Казани и Москве, став единственным фигуристом, которому в сезоне-2023/24 удалось выиграть больше одного старта.

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 Владислав Дикиджи лидирует после короткой программы на ЧР
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