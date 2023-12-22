«Реал» вырвал победу у «Алавеса» и возглавил таблицу Ла Лиги

«Команда приложила огромные усилия, и считаю, что по итогу заслужила победу. Матч выдался очень сложным. Когда остаешься в меньшинстве, то многие могут подумать, что соперник может забить гол, но у нашей команды небывалая энергия. Мы здорово держались, очень хорошо оборонялись и были вознаграждены.



Что касается игры Лукаса Васкеса, то вторую игру он появляется внутри штрафной, потому что там он играет очень активно. В этом матче он забил гол, а в прошлой встрече с “Вилльяреалом” сделал результативную передачу. Он не самый большой игрок по габаритам, но выглядит опасно внутри штрафной. Это был трудный и сложный матч для нас, но благодаря самоотверженности команды мы победили», — сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча.