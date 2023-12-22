«Реал» вырвал победу у «Алавеса» и возглавил таблицу Ла Лиги
Мадридский «Реал» в матче 18-го тура Ла Лиги на выезде одержал минимальную победу над «Алавесом» (1:0)
Мадридский «Реал» в матче 18-го тура Ла Лиги на выезде одержал минимальную победу над «Алавесом» (1:0)
Единственный мяч на второй добавленной минуте забил полузащитник Лукас Васкес. При этом мадридцы с 54-й минуты играли в меньшинстве, после того как у них был удален защитник Начо Фернандес.
«Команда приложила огромные усилия, и считаю, что по итогу заслужила победу. Матч выдался очень сложным. Когда остаешься в меньшинстве, то многие могут подумать, что соперник может забить гол, но у нашей команды небывалая энергия. Мы здорово держались, очень хорошо оборонялись и были вознаграждены.
Что касается игры Лукаса Васкеса, то вторую игру он появляется внутри штрафной, потому что там он играет очень активно. В этом матче он забил гол, а в прошлой встрече с “Вилльяреалом” сделал результативную передачу. Он не самый большой игрок по габаритам, но выглядит опасно внутри штрафной. Это был трудный и сложный матч для нас, но благодаря самоотверженности команды мы победили», — сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после матча.
Благодаря этой победе «Реал» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Королевский клуб» опередил по дополнительным показателям «Жирону», которая упустила победу в выездном матче с «Бетисом» (1:1). Мадридцы обошли соперников за счет победы в очной встрече, которая прошла 30 сентября.
«Реал» продлил свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 17 матчей. Единственный раз в этом сезоне мадридский клуб проигрывал 24 сентября, уступив на выезде «Атлетико» (1:3). С тех пор «сливочные» одержали 14 побед при трех ничейных результатах.