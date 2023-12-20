Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»

32-летний француз отметился дублем в матче 18-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (3:3). Теперь в активе Гризманна 173 мяча за «матрасников». Он повторил результат Луиса Арагонеса, но сделал это за меньшее количество матчей — 364 против 370.

Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019 год, а затем вернулся в клуб в 2021 году. Он является лучшим бомбардиром «Атлетико» в этом сезоне — на его счету 23 матча, в которых он забил 16 мячей и сделал две результативные передачи.