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09:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Об этом сообщает Opta.

Атлетико
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Источник: Reuters

32-летний француз отметился дублем в матче 18-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (3:3). Теперь в активе Гризманна 173 мяча за «матрасников». Он повторил результат Луиса Арагонеса, но сделал это за меньшее количество матчей — 364 против 370.

Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019 год, а затем вернулся в клуб в 2021 году. Он является лучшим бомбардиром «Атлетико» в этом сезоне — на его счету 23 матча, в которых он забил 16 мячей и сделал две результативные передачи.

«Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Жироны» на девять очков.

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3:3
Первый тайм: 1:0
Хетафе
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