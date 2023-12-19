«Жирона» разгромила «Алавес» и сохранила первое место в Ла Лиге

В составе хозяев дублем отметился украинский нападающий Артем Довбик (23', 59' — c пенальти). Еще один мяч забил испанский нападающий Порту (42').

Довбик поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги. На счету 26-летнего украинца 10 забитых мячей — на три меньше, чем у полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

«Жирона» одержала 14-ю победу в сезоне и сохранила за собой первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Мичела Санчеса на два очка опережают мадридский «Реал», который идет на второй строчке. Отрыв от идущей на третьем месте «Барселоны» составляет девять очков.