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09:08 (мск), источник: Sportmail.ru

«Жирона» разгромила «Алавес» и сохранила первое место в Ла Лиге

«Жирона» дома уверенно обыграла «Алавес» (3:0) в заключительном матче 17-го тура чемпионата Испании.

Жирона
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Источник: AP 2023

В составе хозяев дублем отметился украинский нападающий Артем Довбик (23', 59' — c пенальти). Еще один мяч забил испанский нападающий Порту (42').

Довбик поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги. На счету 26-летнего украинца 10 забитых мячей — на три меньше, чем у полузащитника «Реала» Джуда Беллингема.

«Жирона» одержала 14-ю победу в сезоне и сохранила за собой первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Мичела Санчеса на два очка опережают мадридский «Реал», который идет на второй строчке. Отрыв от идущей на третьем месте «Барселоны» составляет девять очков.

Следующий матч «Жирона» проведет в четверг, 21 декабря, на выезде против «Бетиса».

Жирона
3:0
Первый тайм: 2:0
Алавес
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